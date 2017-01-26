В США родились близнецы с разным цветом кожи

Мы привыкли, что близнецы одинаковые. Между ними могут быть незначительные различия, но в целом таких людей легко перепутать.

При этом, как сообщает «Би-би-си», у межрасовых пар имеются шансы произвести на свет близнецов с разным цветом кожи. Эти шансы довольно редкие, примерно 1 к 500, пишет moya-planeta.ru.

Родители двух удивительных девочек опубликовали их фото в соцсетях и снискали популярность. Уитни имеет кавказские корни, а ее супруг Томас — афроамериканец. Девять месяцев назад у них родились чудесные дочки Калани и Джарани Дин, которые оказались одновременно похожи и не похожи друг на друга.

Все дело в том, что Калани — голубоглазая девочка с кожей цвета парного молока, а Джарани — темнокожая шатенка с карими глазами. Но родились они в один день от одной мамы, передает Bored Panda.

В будущем уникальным Калани и Джарани будет затруднительно подменять друг друга на экзаменах и свиданиях.