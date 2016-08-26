Страны, где лучше родиться мужчиной

Что было бы, если бы все женское население Земли составляло всего 100 человек (с тем же процентным соотношением по социальному, культурному слою и т. д.)? Женщин образованных, уверенных в себе, знающих свои права и умеющих за них постоять, было бы всего девять. Девять! Разумеется, цифра приблизительная, поскольку женщинами в данном случае считаются все люди женского пола — от младенчества до глубокой старости. Но ведь и в разных странах очень разное понятие о том, кто такая женщина. В Афганистане, например, более 50% всех невест — младше 16 лет. И 91 женщина из этой гипотетической сотни — те, кто регулярно подвергаются насилию, репрессиям и дискриминации (от неуважения до побоев и прочих телесных повреждений).

Ирак

Роскошные волосы и миндалевидные глаза здешних женщин когда-то могли заворожить любого приезжего. Женщину могли выдать замуж только по достижении ею совершеннолетия. Страна занимала первое место по уровню грамотности в арабском мире. Сейчас — последнее. Это связано с тем, что родители опасаются отправлять девочек в школу: по дороге их могут изнасиловать или вовсе похитить и продать боевикам. Таковы реалии «колыбели человечества» сегодня.

Ношение платка стало нормой, похищение женщин террористами — тоже. Цель — сексуальное рабство. Пленных женщин, в том числе девочек 9–12 лет, сгоняют в бараки, в которых они живут в условиях полной антисанитарии, подвергаются надругательствам и могут быть проданы в любой момент. В первую очередь страдают самые юные. Многие девушки предпочитают свести счеты с жизнью, чем оставаться рабынями. Тем более что в случае удачного побега семья их обратно не примет: по местным законам секс вне брака считается неприемлемым.

Пакистан

В многочисленных рейтингах, посвященных дискриминации женщин, Пакистан занимает «почетные» первые строчки. Несмотря на то что в этой стране - хоть и очень редко - можно встретить бизнесвумен, женщин-политиков и юристов, львиная доля представительниц прекрасного пола практически бесправна. 82% из них зарабатывает меньше мужчин, а многие, даже те, кто имеет высшее образование, и вовсе не работают — по принципу «дети, кухня, церковь». И отнюдь не по собственной воле.

В некоторых регионах страны женщину ждет групповое изнасилование только за то, что один из ее родственников-мужчин совершил какое-то преступление. Считается, что в грехе мужчины виновата женщина. То же самое происходит в семье. В стране нет законов, регулирующих насилие в браке, хотя с ним сталкиваются 90% женщин. Их обливают кислотой, избивают и убивают безнаказанно.

Индия

Вторая по численности населения страна мира (после Китая). В ней проживает свыше 1,2 млрд человек, женщин из них — меньше половины. 70% этих женщин подвергаются насилию в семье или на улице, преступления в отношении индианок совершаются каждые 22 минуты, изнасилование — четвертое из них по распространенности. Некоторые говорят, что «женщина в Индии — на ступень ниже собаки».

В XX веке жертвами торговли людьми стали 100 млн женщин, было убито 50 млн девочек. По индийским обычаям за девочку нужно дать богатое приданое при замужестве, поэтому она — нежелательный ребенок в семье. С применением методов ультразвуковой диагностики в Индии, по данным индийского министерства здравоохранения, в год делается 700 000 абортов девочек.

Смысл жизни среднестатистической индийской женщины — семья: дети и муж. Другого не дано. Поэтому жена, ответственна за все: за бедность мужа (плохо молится), за его болезнь (не следит за его здоровьем), а то и вовсе за смерть (наказание женщине за грехи). Хотя в данном случае, наверное, это можно назвать скорее избавлением.

Жители страны не желают терпеть такое положение вещей, призывают власти бороться за права женщин и выходят на митинги против изнасилований.

Сомали

Страшное место. Для женщин и детей особенно. Африканский Рог — лишь одна из стран, где девочек подвергают обрезанию (то же практикуют в некоторых других странах Африки и Азии). После процедуры женщина навсегда лишается возможности понять, что такое сексуальное наслаждение. Собственно, для этого все и делается, ибо «нечего тут». Хорошо, если лишится только удовольствий, многие лишаются и жизни, потому что процедура проводится в антисанитарных условиях, часто без анестезии.

Есть разные типы женского обрезания, самый ужасный — когда обрезают в буквальном смысле все, сшивая половые губы вплоть до влагалища, оставляя лишь небольшое отверстие для менструальных выделений. После процедуры девочка вынуждена лежать со связанными ногами 10–12 дней, пока все не зарастет. Когда она забеременеет и придет срок рожать — влагалище разрезают, чтобы потом... вновь зашить. И так всю жизнь, которая по понятным причинам коротка. Еще бы, ведь только 9% сомалийских женщин рожают в больницах, остальные — дома и на улице.

Египет

Страна славится своей нетерпимостью к женскому полу. 37% египтянок не владеют элементарной грамотой, 91% (!) — обрезаны, а 99,9% (по данным на 2013 год) хотя бы раз сталкивались с сексуальным насилием. При этом только 75% мужчин признавались, что были причастны к изнасилованиям, передает Moya-planeta.ru.

Браки здесь принудительные, а в одной из деревень на окраине Каира главным доходом поселения является продажа девушек потенциальным мужьям. Египетская девушка не имеет права выходить замуж за человека, который исповедует что-то, кроме ислама. Если же она отважится на такой шаг — ребенка от этого брака у нее заберут и отдадут на воспитание мужчине-мусульманину. Что ждет саму женщину — остается только догадываться.