Исследование: морепродукты не так уж полезны для здоровья

"Мы установили, что пластиковые частицы попадают в наше тело и могут остаться там на некоторое время. Мы должны понимать, что в результате происходит. Где они в итоге оседают? Инкапсулируются ли тканями и "забываются" организмом или вызывают воспаление? Химические вещества, выделяющиеся из этого пластика, отравляют организм? Точно это все неизвестно, но мы должны знать" - подчеркивает Янссен.

Проблема в плохой экологической обстановке - мировой океан сильно загрязнен пластиковым мусором. По общим подсчетам, в воде находятся более пяти триллионов микрочастиц пластика. С водой они проникают в организм рыб и других морских жителей. Например, через мидии проходит до 20 литров воды в сутки. Вода выходит, а пластик оседает, потом оказываясь на обеденном столе.

Почти весь пластик тело человека может вывести, но некоторые частицы все же накапливаются в тканях. По прогнозам экспертов, если тенденции сохранятся, то к концу века люди, регулярно питающиеся морепродуктами, будут потреблять до 780000 кусочков пластика ежегодно.