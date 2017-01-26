«Эй ты, крутой эстонский мужчина, что ты там говоришь про убийц? Предлагаешь запретить аборты? А ты что, женщина, и знаешь, как это влияет на женскую психику? Хуже всего на мою психику влияют именно такие, как ты!

Может, не все хотят ребенка от пьяницы или чтобы его бил отец. Эй, мужик, а ты когда-нибудь был в роли женщины, которую бьет мужчина? А ты в курсе, что криминализация не способствует чувству защищенности, скорее это способствует криминалу.

Неужели ты так не уважаешь женщин, что не понимаешь, что они поступают во имя будущего своих детей? Кто бы тебе объяснил, что у женщин тоже есть права, и мы не теплицы для твоей спермы.

Мы также не считаем аборт нормой, аборт – это экстренная ситуация. Может, тогда стоит отменить армию – ведь потенциально она может убивать, или запретим самоудовлетворение – ведь столько ценной спермы зря пропадает!

Запретив аборты, именно ты станешь тем самым убийцей и человеконенавистником в большей степени, чем насильник, который надругался над юной девушкой. А готов ли ты спонсировать и помогать всем тем одинокими мамам, которые растят детей с особенными потребностями? А ты хоть можешь представить, сколько женщин умерли бы во время нелегальных абортов?

А почему ты вообще высказываешься на эту тему, вроде бы у тебя нет даже матки. И знаешь, любой пиар – это пиар, так что ты сам только что разрекламировал аборты. Лучше молчи, будешь выглядеть умнее!»