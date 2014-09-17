Йога и фитнес не избавляют от симптомов менопаузы

У участниц исследования были проблемы со сном. Большинство беспокоили ночные пробуждения с бодрствованием в течение более 50 минут. Исследование показало: ни йога, ни аэробика не влияли на продолжительность и качество сна у женщин с приливами. Специалисты говорят, что нужно изучать другие методы.

Кстати, ранее исследователи из Баптистского медицинского центра Вэйк Форест обнаружили, что акупунктура облегчает симптомы менопаузы. Существенные улучшения у участниц исследования наблюдались уже через 8 сеансов. В целом за 6 месяцев частота приливов у женщин снизилась на 36,7%.