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Что заставит его жениться на вас: 12 неочевидных крючков

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Мужчины женятся намного более обдуманно, чем женщины. С одной стороны, к этому их подталкивает личный эгоизм — нежелание терять свободу, а с другой — понимание ответственности за семью. Они отдают себе отчет, что они должны обеспечить жену и детей. Многие просто боятся не справиться с этим грузом. Но самый главный фактор, безусловно, — женщина. Та, с которой и ради которой хочется жить. Когда мужчинам задали вопрос, на какой девушке они бы женились, то в ответ получили вот такой список:

1. На той, которая меня поддерживает

Да, он сильный, он — добытчик, мужчина, но и ему нужна поддержка. Мужчины признаются, что очень хотят видеть рядом с собой женщину, ставящую отношения на главную ступень приоритетов и работающую над ними.

2. На той, которая никогда не сдается

И пока феминистки всех мастей кричат, что возлагать ответственность за качество отношений на прекрасный пол — дискриминация, мужчины ценят ровно противоположное. Женщина — душа отношений, мужчина — плоть. И он очень хочет знать, что в трудные времена его любимая будет с ним так же, как и когда он “на коне”.

3. На той, которая принимает мои слабости

Один мужчина признался. что решил все-таки сделать предложение своей девушке, когда она нашла силы и время выслушать все самое сокровенное, все его страхи и сомнения. В тот момент он почувствовал себя в безопасности, не боясь быть осужденным или поднятым на смех. Он сказал, что смог доверить ей все свои эмоции. Это дорогого стоит!

4. На той, которая поддерживает мои цели и амбиции

Мужчины не раз говорили, что для них крайне важно, чтобы девушка была на них похожа. Все просто: самое главное — иметь в жизни общие приоритеты даже при разных текущих целях. Это и есть часть той драгоценной поддержки, которую обеспечивают женщины-музы.

5. На той, которая делает меня по-настоящему счастливым

И это замечают окружающие. Семья, друзья, даже знакомые говорят: “Ты изменился в лучшую сторону, ходишь радостный и счастливый. Что случилось?”

6. На той, которая хорошо воспитана

Ни один мужчина не хочет краснеть за свою женщину, как бы сильно он ее не любил. Ведь понятно, что ту, которая станет его женой, нужно официально представить семье и друзьям. У воспитанной девушки больше шансов построить качественные, правильные отношения с ними. И, например, если мужчина знает, что женщина уважала отца, потому что в ее семье это было нормой, он знает, что и его самого она тоже будет уважать.

7. На той, которая хорошая жена и мать

Не нужно идеальных. Просто хорошая. Не кукушка, не неряха и не гулена. Звучит грубовато, но зато правдиво. Мужчины (адекватные и взрослые) хотят видеть свое продолжение в детях. Они говорят: “Рядом с ней я понимаю, что она хочет иметь детей и что она будет хорошей мамой”.

8. На той, с которой у меня духовная связь

Не химия страсти, а тонкая душевная связь на нематериальном уровне. С кем взаимопонимание происходит почти без слов. Это не волшебство, просто натуры у таких людей зачастую похожи.

9. На той, которая знает меня лучше, чем я знаю себя

Когда мы знаем человека больше, чем себя, тогда его счастье становится важнее для нас. И если такое отношение происходит обоюдно, то это настоящее счастье.

10. На той, которая готовит так же хорошо, как и моя мама

Не секрет, что многие мужчины подсознательно ищут жену, похожую на их мать. И это не обязательно должна быть ее копия. Просто что-то напоминает маму, какие-то ухватки, привычки или вот умение и манера готовить. Они утверждают, что готовы женится, когда понимают, что хотят встретить с этой женщиной старость.

11. На той, которая следит за собой

Нет, не надо трактовать превратно. Они ищут девушку не с попой-орехом, не кандидатку в бодибилдерши и очень часто не фитоняшу. Просто здоровую и цветущую, которая родит здоровых детей. Мужчины признаются: “Если я пойму, что хочу от этой женщины ребенка, я женюсь на ней”.

12. На той, с кем я хочу просыпаться утром

Когда я проснусь рядом с девушкой и пойму, что хочу начинать каждый день с ней, тогда я женюсь.

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