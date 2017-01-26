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Письмо читательницы: зачем жить с мужем, которого не любишь?

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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33-летняя Наташа не может понять, оставаться ли ей с нелюбимым мужем или же рискнуть и найти свое счастье. Читайте ее письмо ниже:

«Мы с мужем развелись, год после развода жили каждый своей жизнью. А потом опять решили сойтись, инициатива больше была с его стороны, я согласилась, вот мы живем уже почти год. И вот в последнее время я понимаю, что не люблю его, нет тех чувств, которые я испытывала до развода. Я все чаще стала думать, что хочу вернуться в свой родной город к родителям. Один раз даже уже вещи собрала, вчера опять ему сказала, что хочу уехать. А он не хочет, чтоб я уезжала, просит его не бросать. Иногда я думаю, что так полстраны женщин живет. Не знаю, как быть» пишет Клео.

Комментирует психолог-консультант, психотерапевт Елена Бабиевская

«Ну, может, полстраны так и живет, но другая половина, видимо, живет иначе. Вопрос в том, к какой половине вы хотите принадлежать... Задайте себе три вопроса: 1) зачем мне жить с мужем, которого я не люблю? 2) мне лучше будет жить с ним или одной? 3) хочу ли я жить с мужчиной, которого я буду любить?

Выбор у вас небольшой - рисковать и быть счастливой или остаток жизни провести в тоске и сомнениях. Мне второй вариант кажется совсем неинтересным...»

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