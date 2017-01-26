Суббота, 28. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Я больше не хочу собственного мужа

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Рано или поздно это случается со всеми. И при этом совершенно неважно, сколько лет вы в браке: три-пять или все двадцать. Муж перестал устраивать, стал раздражать, появились совершенно разные стремления. Готовить обед, убирать, даже обстирывать? Пожалуйста. Но только не секс. Нет, только не это. Меня от мужа, как бы это правильно сказать… Тошнит.

Сказать ли ему об этом? Однозначно – нет. Для мужчины нет худшего оскорбления, чем признание его сексуальной непривлекательности. И потом, большой ошибкой было бы считать, что вы обязаны хотеть мужа с тем же пылом и жаром, что и в первые месяцы после свадьбы. Женщина или мужчина не обязаны всегда хотеть секса и быть готовыми по первому желанию ложиться в постель. Существует масса физиологических ритмов и масса темпераментов, для которых секс не актуален, пишет Dvorec.

Некоторые могут довольно долго без него обходиться. А другие убеждены, что «достойны каждый день по нескольку раз». Когда последние начинают со страниц журналов и телеэкранов красочно доказывать, что первые не правы, то у тех, у кого сексуальная жизнь не настолько часта, начинают испытывать некий дискомфорт. «Может, со мной что-то не так?» Все так. Просто вы другие.

С разводом тоже не стоит торопиться: попробуйте «старые добрые способы», новое совместное увлечение, отпуск вдвоем (без ребёнка, чтобы дать себе шанс от всего отвлечься и почувствовать себя как в первые годы брака). Стоит попробовать хотя бы для того, чтобы убедиться: ЭТО на самом деле есть между вами, оно никуда не ушло, а, следовательно, проблема и в самом деле серьезна. Другой вариант — съездить отдохнуть одной, даже без ребёнка. Просто побыть наедине с самой собой и со своими мыслями. Большое видится на расстоянии. И очень может быть, что кризис в отношениях пройдёт, рассеется, как утренний туман.

Если не помогло – что ж, тогда надо действовать более радикально. Попробуйте пожить отдельно. В отдельной квартире, только на свою зарплату. Трудно, страшно? Да. Но взамен вы приобретете нечто не менее ценное: возможность проводить время так, как давно хотелось, встречаться с теми людьми, с которыми интересно, а не погружаться в то болото, которое сформировалось вокруг вашей семьи за долгие годы.

И потом, бывает ведь и так, что женщина однозначно дурит. Она ведет себя как маленький истеричный ребенок, который считает, что любые его обязательства отменяются, если выполнять их пропало настроение. Печально, но такое происходит сплошь и рядом. А если тебе надоела обыденность, так самое время второго ребенка родить. Это самый надежный рецепт укрепления брака в данном случае.

Когда-то вам было хорошо вместе, вы устраивали друг друга. Но люди меняются с годами — и не факт, что вы и ваш супруг менялись в одну сторону. Так что возможно, вы просто стали разными людьми. Пожить отдельно полезно еще и для того, чтобы снова увидеть точки соприкосновения и оценить, насколько они для вас важны. Попробуйте себе представить, что вы расстались, что у мужа новая семья, дети, жена… Как Вы это воспринимаете? Равнодушно? Или вы всё-таки не хотите его терять?

То, что во многих семьях любовь с годами ослабевает, — явление вполне нормальное. Остаются взаимное уважение, привязанность, какие-то “родные” чувства, совместные увлечения. Поверьте, не все пары после долгих лет совместной жизни сохраняют чувства, как в первый год. Жаль, конечно. Но ничего не попишешь. Вы сейчас в очень тяжелой ситуации. Важно успокоиться, понять, чего вы на самом деле хотите, и решить, жить дальше с этим человеком или без него. Помните, что думать надо в первую очередь о себе. Если вы будете счастливы, будут счастливы и окружающие вас люди.

И напоследок совет психолога: что бы ни случилось, какие бы разговоры на эту тему ни происходили между вами и мужем, не обвиняйте себя, не ставьте себе приговор – фригидность! На ваше сексуальное желание могут оказывать влияние несколько факторов, среди которых не только психологические, но и физиологические нарушения. В этом случае требуется комплексное обследование и консультация врачей-гинекологов.

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