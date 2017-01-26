Я больше не хочу собственного мужа

Сказать ли ему об этом? Однозначно – нет. Для мужчины нет худшего оскорбления, чем признание его сексуальной непривлекательности. И потом, большой ошибкой было бы считать, что вы обязаны хотеть мужа с тем же пылом и жаром, что и в первые месяцы после свадьбы. Женщина или мужчина не обязаны всегда хотеть секса и быть готовыми по первому желанию ложиться в постель. Существует масса физиологических ритмов и масса темпераментов, для которых секс не актуален, пишет Dvorec.

Некоторые могут довольно долго без него обходиться. А другие убеждены, что «достойны каждый день по нескольку раз». Когда последние начинают со страниц журналов и телеэкранов красочно доказывать, что первые не правы, то у тех, у кого сексуальная жизнь не настолько часта, начинают испытывать некий дискомфорт. «Может, со мной что-то не так?» Все так. Просто вы другие.

С разводом тоже не стоит торопиться: попробуйте «старые добрые способы», новое совместное увлечение, отпуск вдвоем (без ребёнка, чтобы дать себе шанс от всего отвлечься и почувствовать себя как в первые годы брака). Стоит попробовать хотя бы для того, чтобы убедиться: ЭТО на самом деле есть между вами, оно никуда не ушло, а, следовательно, проблема и в самом деле серьезна. Другой вариант — съездить отдохнуть одной, даже без ребёнка. Просто побыть наедине с самой собой и со своими мыслями. Большое видится на расстоянии. И очень может быть, что кризис в отношениях пройдёт, рассеется, как утренний туман.

Если не помогло – что ж, тогда надо действовать более радикально. Попробуйте пожить отдельно. В отдельной квартире, только на свою зарплату. Трудно, страшно? Да. Но взамен вы приобретете нечто не менее ценное: возможность проводить время так, как давно хотелось, встречаться с теми людьми, с которыми интересно, а не погружаться в то болото, которое сформировалось вокруг вашей семьи за долгие годы.

И потом, бывает ведь и так, что женщина однозначно дурит. Она ведет себя как маленький истеричный ребенок, который считает, что любые его обязательства отменяются, если выполнять их пропало настроение. Печально, но такое происходит сплошь и рядом. А если тебе надоела обыденность, так самое время второго ребенка родить. Это самый надежный рецепт укрепления брака в данном случае.

Когда-то вам было хорошо вместе, вы устраивали друг друга. Но люди меняются с годами — и не факт, что вы и ваш супруг менялись в одну сторону. Так что возможно, вы просто стали разными людьми. Пожить отдельно полезно еще и для того, чтобы снова увидеть точки соприкосновения и оценить, насколько они для вас важны. Попробуйте себе представить, что вы расстались, что у мужа новая семья, дети, жена… Как Вы это воспринимаете? Равнодушно? Или вы всё-таки не хотите его терять?

То, что во многих семьях любовь с годами ослабевает, — явление вполне нормальное. Остаются взаимное уважение, привязанность, какие-то “родные” чувства, совместные увлечения. Поверьте, не все пары после долгих лет совместной жизни сохраняют чувства, как в первый год. Жаль, конечно. Но ничего не попишешь. Вы сейчас в очень тяжелой ситуации. Важно успокоиться, понять, чего вы на самом деле хотите, и решить, жить дальше с этим человеком или без него. Помните, что думать надо в первую очередь о себе. Если вы будете счастливы, будут счастливы и окружающие вас люди.

И напоследок совет психолога: что бы ни случилось, какие бы разговоры на эту тему ни происходили между вами и мужем, не обвиняйте себя, не ставьте себе приговор – фригидность! На ваше сексуальное желание могут оказывать влияние несколько факторов, среди которых не только психологические, но и физиологические нарушения. В этом случае требуется комплексное обследование и консультация врачей-гинекологов.

Да что там говорить, даже простая головная боль и несварение желудка могут лишить вас желания даже думать об ЭТОМ на много месяцев вперед! Режим дня, здоровое питание, комплекс оздоровительных процедур и жутко дорогое белье из элитного салона себе в подарок – самый лучший рецепт для преодоления подобного рода недугов!