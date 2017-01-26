Суббота, 28. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Как правильно есть - лежа, сидя или стоя?

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Диетические рекомендации по здоровому питанию в основном сфокусированы на отдельных продуктах, калориях и химических веществах. Но как именно все эти полезные (или не очень) ингредиенты еды должны попадать в желудок? В какой позе принимать пищу правильно?

При здравом рассуждении можно выделить три позиции для еды: стоя, сидя и лежа. Каковы особенности у каждого из этих способов?

Еда лежа была распространена в древности. Трудно представить какого-либо изможденного раба, вкушающего свой скромный обед лежа в тени деревьев. Возможно, и люди с положением в повседневной жизни редко пользовались такой позой. Совсем другое дело — пышные пиры, участники которых, старательно и обильно наполняя желудок изысканными угощениями, возлежали на мягких подушках, пишет Dvorec.ru.

Некоторые исследователи считают еду лежа признаком лени знати, демонстрацией ею своей значимости и богатства. Но у этого способа есть и физиологические преимущества. Лежание на левом боку уменьшает давление в нижней части живота и уменьшает дискомфорт во время обильного застолья.

Впрочем, современные люди крайне редко принимают участие в празднествах, подобных тем, что когда-то имели место в Древнем Риме. По этой причине указанное преимущество еды лежа сегодня потеряло былое значение. Однако есть другие.

В 2002 году японские исследователи обнаружили, что в сравнении с едой сидя углеводы поглощаются организмом медленнее, если принимать пищу лежа. Вероятно, замедление происходит из-за того, что в лежачем положении пища медленнее проходит через желудок.

Медленное поглощение углеводов считается здоровым способом еды, так как позволяет избежать резких скачков уровня инсулина.

С другой стороны, еда лежа может способствовать развитию ГЭРБ (гастроэзофагельной рефлюксной болезни), при которой содержимое желудка попадает обратно в пищевод, вызывая спазмы и дискомфорт.

Учитывая, что ГЭРБ увеличивает риски более серьезных заболеваний, включая рак пищевода, от лежачих пиршеств, пожалуй, лучше отказаться даже при отсутствии научных исследований, подтверждающих вред еды лежа.

Сидячий образ жизни — одна из глобальных проблем современного человека. Но когда речь о приеме пищи, еда сидя за столом воспринимается нами как естественная привычка.

Преимущества и недостатки этой привычки никем всерьез не исследовались. Тем не менее еду сидя можно считать здоровым способом наполнения желудка уже хотя бы потому, что ужин или обед — распространенный повод для деловых встреч и общения.

Медленная еда, которой способствуют застольные беседы, считается здоровой, так как в этом случае сигналы насыщения, поступающие в мозг, в большей степени соответствуют реальному наполнению желудка. В результате аппетит уменьшается своевременно, что приводит к снижению потребления калорий.

Что касается еды стоя — нет не только исследований, но даже утверждений, что она может иметь какие-то негативные последствия для пищеварения.

Напротив, сила тяжести естественным способом снижает вероятность приступов ГЭРБ. Кроме того, положение стоя требует от организма больше энергетических трат (примерно на 50 калорий в час), чем любая сидячая поза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАмозгпищапреимуществопривычкисидячий образ жизниуглеводыужин
фэшн
Опрос

А вы сталкивались с проблемами при записи ребенка к семейному врачу?

В опросе приняли участие 465 человек
Пришли новостьПришли фото
Хроника
15:24
Фигуре понравится: рецепт низкокалорийного морковно-яблочного торта
14:13
Как правильно есть - лежа, сидя или стоя?
13:38
Я больше не хочу собственного мужа
12:17
Что твой макияж говорит о тебе?
11:29
Фастфуд не может быть безопасным по определению, предупреждают медики
18:22
Известная модель призналась, что является гермафродитом (1)
18:11
В Маниле стартовал конкурс "Мисс Вселенная"
17:53
Исследования показали, что картофель фри полезнее вареного
17:38
Перфекционизм – путь в никуда
17:23
Уж замуж невтерпеж: мужчины рассказали о качествах идеальной жены
16:53
Пятилетний мальчик научил тысячи детей завязывать шнурки
16:41
Смотрите: смелые платья в стиле 80-х от Зухаира Мурада
16:26
Галерея: даже «голые» платья Elie Saab сделают из ваc королеву
15:59
Пять причин, которые делают ваше влагалище очень сухим
15:37
А вы так делаете? Восемь привычек пар, у которых все отлично в постели
15:30
Индиец на страже менструации: я первый мужчина, использовавший прокладки
15:14
Колумнистка Марин: как будто больше делать нечего кроме абортов…
14:47
В Сети посмеялись над нелепой рекламой теста на беременность
14:27
Ким Кардашян показала новый тренд: ногти с пирсингом
14:11
Хотите выглядеть, как Ким Кардашян? Смотрите видеоурок макияжа от эстонского визажиста
Все новости
ФэшнЦеликом
Смотрите: смелые платья в стиле 80-х от Зухаира Мурада

Смотрите: смелые платья в стиле 80-х от Зухаира Мурада

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Как правильно есть - лежа, сидя или стоя?

Как правильно есть - лежа, сидя или стоя?

Фастфуд не может быть безопасным по определению, предупреждают медики

Фастфуд не может быть безопасным по определению, предупреждают медики

Исследования показали, что картофель фри полезнее вареного

Исследования показали, что картофель фри полезнее вареного

27. янв
Пять причин, которые делают ваше влагалище очень сухим
Самые читаемые
Фигуре понравится: рецепт низкокалорийного морковно-яблочного торта
Что твой макияж говорит о тебе?
Я больше не хочу собственного мужа
Никогда так не делайте: два продукта, которые категорически нельзя мыть
Как правильно есть - лежа, сидя или стоя?
Топ комментариев
Скандал в детсаду: зачем мальчиков заставляют писать сидя? (9)
Письмо читательницы в ответ на высказывание о запрете абортов: мы не теплицы для твоей спермы(6)
Мнение эстонки: иностранец – ключ к успешной жизни здесь(2)
Пересадка фекалий лечит детский аутизм (1)
Акушерка: лучше рожать в больнице
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
вниманиедевушкаженщинаженщиныингредиентыисследованиеисследованияисследователилишний веслюбовьмакияжмужчинамужчиныорганизмотношенияплатьяправилопроблемыпродуктыпсихологребенокрезультатысостояниеспециалистыученыеэксперты
LimonЦеликом
Вот для чего в сыр вставляли эти странные цифры! А вы знали?

Вот для чего в сыр вставляли эти странные цифры! А вы знали?

Фото: Яна Рудковская ужаснула фанатов своими ногами

Фото: Яна Рудковская ужаснула фанатов своими ногами

Зачем мужчинам соски? Пять органов человека, о предназначении которых вы не догадывались

Зачем мужчинам соски? Пять органов человека, о предназначении которых вы не догадывались

21:06
Скончалась вдова Владимира Зельдина Иветта Капралова
16:49
Мария Шукшина показала роскошную жизнь в Лондоне
16:15
Новость о разрыве Мэрилин Керро и Александра Шепса оказалась ложью (видео)
15:21
Станислав Садальский высмеял Юлию Высоцкую
Rus.Postimees.eeЦеликом
Внимание, розыск! Из арестного дома сбежали двое молодых мужчин

Внимание, розыск! Из арестного дома сбежали двое молодых мужчин

Фотоновость: Трамп и Путин поговорили по телефону

Фотоновость: Трамп и Путин поговорили по телефону (10)

Эстонец, одолживший дорогую яхту другу, может остаться без судна

Эстонец, одолживший дорогую яхту другу, может остаться без судна

21:39
Тяжелая авария в Таллинне: госпитализированы четыре человека
21:27
Фото: вариант переделки комнаты-кухни в двухкомнатную квартиру
21:02
Фотоновость: в Тарту появился ледяной петух
20:50
EKRE: в мультикультурных государствах у коренных народов незавидная судьба
ВпрокЦеликом
Это должен знать каждый: какую одежду обязательно нужно отдавать в химчистку?

Это должен знать каждый: какую одежду обязательно нужно отдавать в химчистку?

Государство советует отказаться от карточек паролей

Государство советует отказаться от карточек паролей

Случайно повредил товар в магазине - кто должен платить?

Случайно повредил товар в магазине - кто должен платить?

27. янв
Вопрос читателя: штрафует ли полиция водителей, использующих в темное время суток дневные ходовые огни или противотуманные фары? (4)
Погода
Неделя завершится пасмурной погодой c небольшими осадками

Неделя завершится пасмурной погодой c небольшими осадками

В субботу в Эстонии будет туманно, но без осадков

В субботу в Эстонии будет туманно, но без осадков

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees