Как правильно есть - лежа, сидя или стоя?

При здравом рассуждении можно выделить три позиции для еды: стоя, сидя и лежа. Каковы особенности у каждого из этих способов?

Еда лежа была распространена в древности. Трудно представить какого-либо изможденного раба, вкушающего свой скромный обед лежа в тени деревьев. Возможно, и люди с положением в повседневной жизни редко пользовались такой позой. Совсем другое дело — пышные пиры, участники которых, старательно и обильно наполняя желудок изысканными угощениями, возлежали на мягких подушках, пишет Dvorec.ru.

Некоторые исследователи считают еду лежа признаком лени знати, демонстрацией ею своей значимости и богатства. Но у этого способа есть и физиологические преимущества. Лежание на левом боку уменьшает давление в нижней части живота и уменьшает дискомфорт во время обильного застолья.

Впрочем, современные люди крайне редко принимают участие в празднествах, подобных тем, что когда-то имели место в Древнем Риме. По этой причине указанное преимущество еды лежа сегодня потеряло былое значение. Однако есть другие.

В 2002 году японские исследователи обнаружили, что в сравнении с едой сидя углеводы поглощаются организмом медленнее, если принимать пищу лежа. Вероятно, замедление происходит из-за того, что в лежачем положении пища медленнее проходит через желудок.

Медленное поглощение углеводов считается здоровым способом еды, так как позволяет избежать резких скачков уровня инсулина.

С другой стороны, еда лежа может способствовать развитию ГЭРБ (гастроэзофагельной рефлюксной болезни), при которой содержимое желудка попадает обратно в пищевод, вызывая спазмы и дискомфорт.

Учитывая, что ГЭРБ увеличивает риски более серьезных заболеваний, включая рак пищевода, от лежачих пиршеств, пожалуй, лучше отказаться даже при отсутствии научных исследований, подтверждающих вред еды лежа.

Сидячий образ жизни — одна из глобальных проблем современного человека. Но когда речь о приеме пищи, еда сидя за столом воспринимается нами как естественная привычка.

Преимущества и недостатки этой привычки никем всерьез не исследовались. Тем не менее еду сидя можно считать здоровым способом наполнения желудка уже хотя бы потому, что ужин или обед — распространенный повод для деловых встреч и общения.

Медленная еда, которой способствуют застольные беседы, считается здоровой, так как в этом случае сигналы насыщения, поступающие в мозг, в большей степени соответствуют реальному наполнению желудка. В результате аппетит уменьшается своевременно, что приводит к снижению потребления калорий.

Что касается еды стоя — нет не только исследований, но даже утверждений, что она может иметь какие-то негативные последствия для пищеварения.

Напротив, сила тяжести естественным способом снижает вероятность приступов ГЭРБ. Кроме того, положение стоя требует от организма больше энергетических трат (примерно на 50 калорий в час), чем любая сидячая поза.