Абонемент обойдется дешевле — 20 дней подряд в разгар зимних морозов девушка готова нагревать опочивальню одинокого холостяка за 79 тысяч рублей (1201 евро).

Примечательно, что, согласно пояснениям на сайте Ивачевой, услугой смогут воспользоваться исключительно "бизнесмены, писатели, художники и поэты". Алгоритм работы прост: заказчик оставляет заявку, после чего Виктория лично перезванивает и договаривается о встрече. Далее, по условиям услуги, юная "альфа-самка" за час до сна заказчика нагревает его постель и покидает квартиру. К слову, на сайте у девушки также указано, что интимные услуги категорически запрещены.

"Мужчин выбрала определенных, потому что они всегда витают где-то в своем творческом мире и им некогда общаться с девушками, а я во время обогрева могу еще и поболтать с ними, - пояснила девушка life.ru. --В постель я буду ложиться в ночной рубашке, которую буду постоянно менять. Такие же требования от постели — я буду проверять ее на чистоту. Цены я рассчитывала, исходя из затрат, меня же будет сопровождать охранник, плюс затраты на трансфер".

Ивачева рассказала, что на оказание необычной услуги ее вдохновили дневники Есенина, в которых он писал о молоденькой поэтессе, за скромное жалованье машинистки нагревавшей его ложе холодными зимними вечерами.