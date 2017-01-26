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Фигуре понравится: рецепт низкокалорийного морковно-яблочного торта

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Не стоит отчаиваться, если вы хотите перейти на правильное питание, но не можете отказаться от сладостей. Есть множество замечательных рецептов тортов, пирожных и конфет, которые абсолютно не навредят вашей фигуре и которые можно кушать даже по вечерам.

Предлагаем вам вариант низкокалорийного морковно-овсяного торта без муки и яиц.

Ингредиенты:

Для теста (рассчитано на небольшую порцию, при необходимости увеличить количество ингредиентов вдвое):

- 130 гр молотых овсяных хлопьев

- 2 средних яблока

- 1 морковь

- 60 гр меда

- 5-6 столовых ложек растительного масла

- сок ½ лимона

- щепотка соли

- на кончике чайной ложки молотой корицы, молотого сушеного имбиря, молотой гвоздики)

Для крема:

- 150 гр нежирного протертого творога

- 4 чайные ложки натурального йогурта

- 4 чайные ложки бурого сахара (можно сахарозаменитель)

- ваниль

Способ приготовления:

1. Смешать смолотые овсяные хлопья, соль, специи, мед и растительное масло.

2. Морковь и яблока натереть на мелкой терке. Если яблоки очень сочные, можно натереть их на крупной терке и слегка отжать сок, пишет lady.obozrevatel.ru.

3. Тщательно перемешать все ингредиенты до однородной массы. Добавить сок половины лимона и еще раз перемешать.

3. Форму для выпекания смазать маслом и немного посыпать манкой или мукой (Благодаря этому торт можно будет достать из формы без проблем).

4. Переложить тесто в форму и разровнять. Выпекать 30-40 минут в разогретой духовке при 180 градусах. Корж вынуть и дать ему остыть.

Приготовление крема:

1. Тщательно взбить творог, сахар, йогурт и ваниль до однородной воздушной консистенции.

2. Корж можно оставить целым и промазать его кремом сверху. А можно разрезать на несколько полосок вдоль и промазать каждый слой. Украсить торт по вашему усмотрении кусочками свежих фруктов или ягод.

3. Поставить торт в холодильник и дать ему настояться в течение нескольких часов. А лучше оставить его на ночь.

Приятного аппетита!

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