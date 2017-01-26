Фигуре понравится: рецепт низкокалорийного морковно-яблочного торта

Предлагаем вам вариант низкокалорийного морковно-овсяного торта без муки и яиц.
Ингредиенты:
Для теста (рассчитано на небольшую порцию, при необходимости увеличить количество ингредиентов вдвое):
- 130 гр молотых овсяных хлопьев
- 2 средних яблока
- 1 морковь
- 60 гр меда
- 5-6 столовых ложек растительного масла
- сок ½ лимона
- щепотка соли
- на кончике чайной ложки молотой корицы, молотого сушеного имбиря, молотой гвоздики)
Для крема:
- 150 гр нежирного протертого творога
- 4 чайные ложки натурального йогурта
- 4 чайные ложки бурого сахара (можно сахарозаменитель)
- ваниль
Способ приготовления:
1. Смешать смолотые овсяные хлопья, соль, специи, мед и растительное масло.
2. Морковь и яблока натереть на мелкой терке. Если яблоки очень сочные, можно натереть их на крупной терке и слегка отжать сок, пишет lady.obozrevatel.ru.
3. Тщательно перемешать все ингредиенты до однородной массы. Добавить сок половины лимона и еще раз перемешать.
3. Форму для выпекания смазать маслом и немного посыпать манкой или мукой (Благодаря этому торт можно будет достать из формы без проблем).
4. Переложить тесто в форму и разровнять. Выпекать 30-40 минут в разогретой духовке при 180 градусах. Корж вынуть и дать ему остыть.
Приготовление крема:
1. Тщательно взбить творог, сахар, йогурт и ваниль до однородной воздушной консистенции.
2. Корж можно оставить целым и промазать его кремом сверху. А можно разрезать на несколько полосок вдоль и промазать каждый слой. Украсить торт по вашему усмотрении кусочками свежих фруктов или ягод.
3. Поставить торт в холодильник и дать ему настояться в течение нескольких часов. А лучше оставить его на ночь.
Приятного аппетита!