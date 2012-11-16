Почему мужчина убегает?

Первое и самое главное заблуждение каждой женщины – мужчина должен жениться. Выстраивая отношения с женщиной, мужчины редко строят далеко идущие планы. Поход в загс стоит далеко не на первом месте, пишет sex-news.ru.

Мужчины не любят однообразности. Это касается всего. Сексуальная жизнь очень важна для мужчин, и если не все гладко в спальне, возможен поиск более подходящей партнерши. Рутинность в общении тоже отталкивает мужчину. Интересная собеседница с хорошим чувством юмора – вот что привлекает большинство мужчин.

Частые скандалы и истеричное поведение может разрушить отношения довольно быстро. Даже если пара расписалась и состоит в официальном браке, редко какой мужчина выдержит постоянную ругань. При наличии проблем в отношениях, для начала надо постараться поговорить с мужчиной и объяснить свое видение проблем.

Чрезмерная забота тоже нравится не всем. Уйдя из отчего дома, мужчине не нужно вытирать нос и следить за тем одет ли он по погоде. Взрослый самодостаточный партнер в силах позаботиться о себе сам.

Ревность и желание перестроить характер мужчины под себя так же разрушит отношения. Прежде чем предъявлять претензии по поводу общения мужчины с другими женщинами, стоит взвесить все за и против. Если существует реальная угроза отношениям, то разговора не избежать, а если это пустые домыслы то лучше заняться саморазвитием.