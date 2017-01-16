Фрукты и овощи защищают женщин от переломов шейки бедра

Результаты данного исследования показывают, что включение в рацион женщин средней и старшей возрастной группы большего количества овощей, фруктов, рыбы и цельнозерновых укрепляет кости, тем самым снижая риск развития остеопороза и переломов. Ученые выяснили, что находившиеся на подобной диете в течение 6 лет женщины обладают значительно большим показателем минеральной плотности костей по сравнению с теми представительницами прекрасного пола, кто делал акцент на менее полезных продуктах питания, сообщает Medikforum.ru.

Исследователи подчеркивают, что от комбинации тех или иных продуктов в рационе зависит уровень воспалительных процессов в организме, которые прямо влияет на здоровье костей и угрозу перелома. Именно поэтому диеты с низким воспалительным потенциалом обеспечивают женщинам дополнительную защиту от падений и переломов шейки бедра. Данные травмы являются особенно опасными для лиц пожилого возраста, поскольку они практически неспособны восстановиться самостоятельно.

Увеличенный уровень воспалительных процессов, как показало исследование, почти на 50% повышал риск переломов шейки бедра среди женщин моложе 63. Таковы данные наблюдений за 10 291 женщиной. Выяснилось также, что диета из фруктов, овощей, рыбы и цельнозерновых обеспечивала представительницам прекрасного пола возможность вести максимально активный образ жизни. Впрочем, это как раз незначительно повышало риск переломов.