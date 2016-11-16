Вот почему у всех женщин к 30 годам начинают резко расти бедра

Исследование проводилось в Университете Питтсбурга. Оказалось, что тот «упрямый» жир на бедрах и попе содержит чрезвычайно ценные компоненты, необходимые для развития нервной системы ребенка. Профессор Уилл Лэссек (Will Lassek) подтвердил, что жир в проблемной зоне отвечает за развитие головного мозга малыша, особенно, когда мама кормит его грудью, передает Marketium.ru.

Таким образом, жир в этих областях является своеобразным депо, в котором хранятся полезные элементы для мозга малыша.

Для формирования нервной системы ребенка необходимо достаточное количества жира, который богат докозагексаеновой кислотой. Это важный компонент головного мозга человека.

Ученые пришли к выводу, что сама природа позаботилась о том, чтобы женщина накапливала жиры, так необходимые не только для вынашивания, но и для развития ребенка.

Примечательно, что жировые клетки способны к мобилизации, так что зародыш может получать полезные компоненты из них в свободной форме. Это также объясняет тот факт, почему кормящие мамы так быстро теряют в весе.

Дальше больше! Оказывается, чем пышнее и шире бедра женщины, тем,скорее всего, умнее будет ее ребенок, сообщает Дэвид Бэйнбридж (David Bainbridge) из Кембриджского университета.