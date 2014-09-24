Пять причин, которые делают ваше влагалище очень сухим

Soulpost представляет 5 возможных виновников вашего некомфортного состояния.

Гормоны

Изменения в женском организме, как правило, происходят после больших гормональных сдвигов. Например, после родов, во время кормления грудью и во время менопаузы. Поговорите с врачом о том, как отрегулировать свой недостаток влаги.

Антигистаминные препараты

Если вы испытываете сухость влагалища и не можете определить причину, проверьте вашу аптечку. Принимаете ли вы какие-то средства с антигистаминными препаратами в них? Антигистаминные лекарства часто назначаются при аллергии и простуде, чтобы уменьшить выделение слизи. Ищите альтернативы этим препаратам и избегайте обезвоживания, чтобы предотвратить сухость влагалища.

Аллергия

Ваше влагалище ‒ удивительно. Оно самоочищается, дарит жизнь и позволяет вам испытывать оргазмы. Но оно очень чувствительно. Сухость влагалища может быть вызвана вашим стиральным порошком, мылом, гелем для душа или даже туалетной бумагой! Перейдите на органическую химию и средства для интимной гигиены и понаблюдайте, изменилось ли ваше состояние.

Беспокойство

Беспокойство и стресс могут испортить все ваше тело. Если вы пребываете в состоянии тревоги или стресса, вам сложно сексуально возбудиться. А если возбуждения нет – нет и вагинальной смазки. Если беспокойство вызывает у вас сухость влагалища обратитесь к врачу или терапевту. Они могут назначить лекарства или лечение, которое поможет вам преодолеть тревогу.

Вопросы стимуляции

Иногда самый очевидный ответ является правильным. Если вы испытываете сухость влагалища во время секса, это может происходить из-за того, что вас недостаточно стимулировали. Попробуйте замедлить темп секса и сделать акцент на прелюдии, убедившись, что вы получаете необходимое количество ласк.