Суббота, 28. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Галерея: даже «голые» платья Elie Saab сделают из ваc королеву

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

В Париже прошла Неделя высокой моды весна-лето 2017, в рамках которой свою новую коллекцию представил ливанский дизайнер Эли Сааб. Пошивом женского платья он увлекся еще в нежном возрасте и в мгновение ока оказался на вершине модного Олимпа. В 18 лет дизайнер открыл первое ателье в охваченном войной Бейруте, а в 1982 году показал свою первую большую коллекцию. Пресса тут же окрестила его гением, и вскоре каждая родовитая ближневосточная красавица жаждала получить наряд от Elie Saab.

Слава юного кутюрье быстро распространилась за пределы Ливана. В 1997-м он показал свою коллекцию в Риме, а в 2000-м представил первые линейки haute couture и pret-a-porter в Париже. С тех пор ни один сезонный модный марафон просто невозможно представить без очередной порции типично восточной роскоши "ювелирных" произведений Эли Сааба. Иначе его платья просто не назовешь! Перед ним преклоняются женщины всего мира, и он отвечает им взаимностью, сезон за сезоном окутывая их тела метрами тончайшего прозрачного гипюра, покрытого килограммами драгоценной вышивки, и превращая каждую из своих клиенток в настоящую шейху, пишет Сплетник.

Новая кутюрная коллекция Эли Сааба — словно очередная восточная сказка из книги "Тысяча и одна ночь", с той лишь разницей, что его сказки даже слаще рассказов Шехеразады. Новая подиумная история — очередное подтверждение того, что дизайн Эли Сааба — это тот самый случай, когда даже "голое платье" делает из вас королеву. Все потому, что автор точно знает, сколько тела надо скрыть одеждой, а сколько показать, и умело пользуется своими знаниями. Именно они, а не стразы, от блеска которых слепит глаза, и не прочие пух и перья принесли его одежде мировое признание. Именно они в пору упадка высокой моды сделали из него успешнейшего бизнесмена. За это, кстати, нашего героя недолюбливают многие коллеги, не справившиеся с вызовами нового времени. Но Эли Сааб этот вызов принял и справился с ним, потому что знает, что сегодня, как и столетие назад, ни одна женщина в мире не устоит перед драпировками из кремового атласа, щедро расшитым изумрудами на две тысячи каратов и четырьмя сотнями каратов бриллиантов.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАженщинаженщинымарафоннеделя высокой модыподтверждениепризнаниестразы
фэшн
Опрос

А вы сталкивались с проблемами при записи ребенка к семейному врачу?

В опросе приняли участие 463 человек
Пришли новостьПришли фото
Хроника
18:22
Известная модель призналась, что является гермафродитом (1)
18:11
В Маниле стартовал конкурс "Мисс Вселенная"
17:53
Исследования показали, что картофель фри полезнее вареного
17:38
Перфекционизм – путь в никуда
17:23
Уж замуж невтерпеж: мужчины рассказали о качествах идеальной жены
16:53
Пятилетний мальчик научил тысячи детей завязывать шнурки
16:41
Смотрите: смелые платья в стиле 80-х от Зухаира Мурада
16:26
Галерея: даже «голые» платья Elie Saab сделают из ваc королеву
15:59
Пять причин, которые делают ваше влагалище очень сухим
15:37
А вы так делаете? Восемь привычек пар, у которых все отлично в постели
15:30
Индиец на страже менструации: я первый мужчина, использовавший прокладки
15:14
Колумнистка Марин: как будто больше делать нечего кроме абортов…
14:47
В Сети посмеялись над нелепой рекламой теста на беременность
14:27
Ким Кардашян показала новый тренд: ногти с пирсингом
14:11
Хотите выглядеть, как Ким Кардашян? Смотрите видеоурок макияжа от эстонского визажиста
13:48
12 секретов красоты и молодости от девушек из разных стран мира
13:33
Просто взгляните, как изменилась эта девушка за год
13:14
Шесть глупых стереотипов, которые не дают построить счастливые отношения
12:57
Грудное молоко с пивом убило ребенка
12:46
Видео: в США невеста пришла на свадьбу в костюме тираннозавра
Все новости
ФэшнЦеликом
Смотрите: смелые платья в стиле 80-х от Зухаира Мурада

Смотрите: смелые платья в стиле 80-х от Зухаира Мурада

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Исследования показали, что картофель фри полезнее вареного

Исследования показали, что картофель фри полезнее вареного

Пять причин, которые делают ваше влагалище очень сухим

Пять причин, которые делают ваше влагалище очень сухим

Индиец на страже менструации: я первый мужчина, использовавший прокладки

Индиец на страже менструации: я первый мужчина, использовавший прокладки

27. янв
Просто взгляните, как изменилась эта девушка за год
Самые читаемые
Известная модель призналась, что является гермафродитом(1)
Никогда так не делайте: два продукта, которые категорически нельзя мыть
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Просто взгляните, как изменилась эта девушка за год
Пятилетний мальчик научил тысячи детей завязывать шнурки
Топ комментариев
Скандал в детсаду: зачем мальчиков заставляют писать сидя? (9)
Письмо читательницы в ответ на высказывание о запрете абортов: мы не теплицы для твоей спермы(6)
Эта женщина может поднять любую тяжесть своей вагиной(3)
Мнение эстонки: иностранец – ключ к успешной жизни здесь(2)
Акушерка: лучше рожать в больнице
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
вниманиедевушкаженщинаженщинызаболеванияингредиентыисследованиеисследованияисследователилюбовьмакияжмужчинамужчиныорганизмотношенияплатьяправилопроблемыпродуктыпсихологребенокрезультатысостояниеспециалистыученыеэксперты
LimonЦеликом
Фото: лидер украинского коллектива «Свята Ватра» стал гражданином Эстонии и просит, чтобы друзья его поздравили

Фото: лидер украинского коллектива «Свята Ватра» стал гражданином Эстонии и просит, чтобы друзья его поздравили (4)

Отрада глазу: эстонская певица Хелен Адамсон отпраздновала день рождения топлес

Отрада глазу: эстонская певица Хелен Адамсон отпраздновала день рождения топлес

Смотри: гости вечеринки не могли оторвать глаз от глубокого декольте эстонской певицы Лауры Пыльдвере

Смотри: гости вечеринки не могли оторвать глаз от глубокого декольте эстонской певицы Лауры Пыльдвере (1)

27. янв
Дамы, запоминайте! Вот как удовлетворить вашего мужчину в зависимости от его знака Зодиака
27. янв
Включите в ваш рацион пять этих фруктов, и ваше сердце скажет вам спасибо!
27. янв
Фотоновость: прическу эстонской певицы Керли Кыйв будут обсуждать еще долго…
27. янв
А вы так делаете? Восемь привычек пар, у которых все отлично в постели
Rus.Postimees.eeЦеликом
Фото и видео: со стройки в центре Таллинна женщине на голову упал тяжелый предмет

Фото и видео: со стройки в центре Таллинна женщине на голову упал тяжелый предмет (1)

Трамп: пока рано говорить о снятии санкций c России

Трамп: пока рано говорить о снятии санкций c России (18)

Пассажирские самолеты кружат над Таллиннским аэропортом и не могут приземлиться из-за тумана

Пассажирские самолеты кружат над Таллиннским аэропортом и не могут приземлиться из-за тумана (2)

27. янв
Картина дня: Эстония в тумане, несчастный случай на стройке, повышение цен на топливо и скандал в ТУ
27. янв
На это больно смотреть: на Кубке мира французский горнолыжник сломал обе ноги
27. янв
Деревообрабатывающий завод стоимостью в 1 млрд евро появится в Тартумаа
27. янв
Андрей Кончаловский получил «Золотого орла» за фильм «Рай»
ВпрокЦеликом
Государство советует отказаться от карточек паролей

Государство советует отказаться от карточек паролей

Случайно повредил товар в магазине - кто должен платить?

Случайно повредил товар в магазине - кто должен платить?

Вопрос читателя: штрафует ли полиция водителей, использующих в темное время суток дневные ходовые огни или противотуманные фары?

Вопрос читателя: штрафует ли полиция водителей, использующих в темное время суток дневные ходовые огни или противотуманные фары? (4)

27. янв
Кибербезопасность: 10 деталей вашей личной жизни, которые известны Facebook и Google
Погода
Фото: Таллинн накрыл радиационный туман

Фото: Таллинн накрыл радиационный туман

Опасную ледяную карусель на Байкале сняли на видео

Опасную ледяную карусель на Байкале сняли на видео

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees