Смотрите: смелые платья в стиле 80-х от Зухаира Мурада

Если свежую линейку Эли Сааба мы осветили с самыми сердечными ахами и охами, то о новой коллекции его соотечественника Зухаира Мурада стоит высказаться с еще большим восторгом. В ней - не меньше стекляруса, пайеток, страз и самоцветов на каждый крадратный сантиметр, но при этом, в отличие от исключительно восточной картинки Elie Saab, ярко выражена стилистическая составляющая в пользу 80-х: точеные женственные формы, опасная игра с драпировками и разрезами, бескомпромиссное мини с гигантскими плечами, акцентированными пышными тюлевыми бантами-крыльями, асимметричные вырезы на одно плечо и черный капрон в мушку, передает Сплетник.

По сути - здесь все то же, что мы видели весной в прощальной коллекции Эди Слимана для Saint Laurent, только лишенное его кичливого отчаянного "слишком". Слишком короткие юбки, слишком узкие платья со слишком объемными гипертрофированными плечами, слишком высокие каблуки, слишком яркий макияж и слишком броские аксессуары Зухаир Мурад приводит в равновесие с требованиями классической красной дорожки и подает в антиироничной манере.