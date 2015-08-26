Воскресенье, 29. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Ребенку плохо: в каких случаях нужно сразу вызывать врача

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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За маленькими детками нужен глаз да глаз. Каждый день может принести какие-то неприятности, связанные с их здоровьем. То поднимается температура, то болит животик... Тут главное не теряться и не паниковать. Давай разберемся, как вовремя распознавать тревожные и опасные симптомы.

Итак, какие же симптомы дают повод беспокоиться и обращаться за помощью врачей:

Рвота

Если у твоего малыша началась рвота, постарайся в течение часа ничего не давать ему пить. Потом, дай крохе сделать несколько глотков кипяченой или минеральной воды. Дальше – смотри по ситуации. Если в течение 15 минут после этого рвоты не было – дай снова попить небольшое количество воды (так продолжай раз 5). От еды желательно отказаться часа на 4. Если же рвота не прекращается, а длится около суток – следует обратиться к врачу.

Особенно тревожным симптомом может быть повышенная температура и, в то же время, отсутствие поноса. Это может быть признаком различных заболеваний: аппендицита, ангины или инфекции в мочеполовой системе. Особенно должно настораживать присутствие в рвоте крови или слизи. Плохой симптом также, если рвотная масса зеленоватого цвета. Это может быть причиной непроходимости желчи. В таких случаях вызов врача откладывать нельзя.

Обезвоживание организма

Обезвоживание опасно для детского организма. Достаточно быстро происходит обезвоживание организма при поносе и рвоте. Главный его признак – когда ребенок мочится меньше 3 раз в день. Во время обезвоживания, у малыша может появиться головная боль, сухость губ, языка, сонливость. У грудных деток родничок слегка продавливается. Если ты заметила хоть один из этих симптомов –вызывай врача.

Высокая температура

Высокая температура всегда должна настораживать. Для грудничка, младше 6-ти недель, температура более 38,2 °С считается опасной и требует немедленной госпитализации. Если температуру ребенку ты попыталась сбить жаропонижающим, а результата этого не дало: ребенок как и раньше плачет, капризничает или ведет себя как-то необычно – следует срочно вызвать врача (даже если температура не сильно высокая).

Затрудненное дыхание

Затрудненное дыхание, как правило, возникает при высокой температуре. Оно становится тихим и учащенным. Если после приема жаропонижающего, дыхание крохи пришло в норму – беспокоиться нет повода. Если же затрудненное дыхание наблюдается при отсутствии высокой температуры – стоит обратиться за помощью врача. Вообще, вызывать врача следует, если симптомы затрудненного дыхания продолжаются более получаса.

Судороги

Судороги – ритмические подергивания головой, руками или ногами. Причинами судорог могут быть высокая температура или травма головы. Если судороги длятся больше 2 минут – следует немедленно вызвать скорую помощь.

Травмы головы

Если твой малыш ударился головой – тщательно понаблюдай за его состоянием в течение 4 часов. Очень часто, после травмы, детки жалуются на головную боль. У многих детей после удара, появляется сонливость или рвота. При таких симптомах следует немедленно вызывать врача. Ведь это могут быть признаки сотрясения мозга.

Боль в животе

Если боль в животе ребенка не проходит долгое время, сопровождается потерей аппетита, рвотой или поносом – следует немедленно вызвать врача.

Кровь в стуле

При наличии следов крови в стуле следует проконсультироваться у врача. Как правило, это может быть следствием незначительной травмы кишечника или ануса, вследствие запора.

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