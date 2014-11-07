Уж замуж невтерпеж: мужчины рассказали о качествах идеальной жены

Ask Reddit провел социологический опрос (а мы, со своей стороны, поинтересовались мнением нескольких холостых мужчин) на предмет того, какими качествами должна обладать женщина, на которой мужчина захотел бы жениться. Читаем и размышляем.

“Когда моя жена еще была моей подругой, она мне сказала такую фразу: “Пытаться не любить тебя – все равно, что пытаться не чувствовать голод“. Это было самое прекрасное, что мне довелось слышать когда-либо. А еще она пальцами ног пыталась снять с меня носки, и тогда я влюбился окончательно“, – Алекс, 32 года.

2. “Доверие, умение общаться, сексуальная совместимость, понимание и способность прощать, и, по крайней мере, несколько общих интересов – для меня это главные критерии удачного брака“, – Фрэд, 28 лет.

3. “Я понял, что познакомился со своей будущей женой, когда у меня перестал закрываться рот. Она не была красавицей, и у меня не было какого-то невероятного сексуального влечения, но мне хотелось постоянно говорить с ней“, – Томас, 42 года.

“Для меня имеет большое значение ее чувство юмора. Оно должно быть такое, как у меня. Если мы не сможем смеяться над одними и теми же вещами, мы не сможем быть вместе“, – Александр, 29 лет.

5. “Она должна обладать способностью делать меня счастливым, ничего при этом не делая. Я хочу проснуться с этой женщиной в одной постели в ленивое воскресенье, и радоваться просто ее присутствию“, – Евгений, 30 лет.

6. “Моя будущая жена – это мой лучший друг, с которым мне хорошо в постели“, – Эндрю, 24 года.

7. “Это женщина, у которой есть собственные интересы, которыми она горит“, – Стив, 30 лет.

8. “Запах. Меня сводит с ума запах женщины, и я уверен, что найду свою будущую жену именно по запаху“, – Билл, 35 лет.

9. “Она должна быть честной и открытой, и легко находить общий язык с моей семьей и друзьями. Мне тоже должно быть комфортно в ее семье. Иначе ничего хорошего не выйдет“, – Эрик, 27 лет.

10. “Я должен любить ее. А она должна любить меня. Мы ведь женимся на тех, кого любим. А любим мы не за качества или заслуги, а просто так, за то, что этот человек появился в твоей жизни“, – Дез, 25 лет.

11. “Лет до 25 я был уверен, что она должна быть просто красивой, а остальное неважно. Потом повзрослел и изменил точку зрения. В первую очередь, конечно, мы должны любить друг друга, так как “стерпится-слюбится“ – не работает. Она должна быть интересным человеком, по сути, стать лучшим другом, так как большую часть времени я все равно, так или иначе, буду с ней проводить. Из постели люди быстро вылезают, а потом часто не знают, что вне ее пределов делать. Чувство юмора должно быть обязательно (боюсь людей без чувства юмора). Должна любить детей, потому что без них никуда. Желательно, чтобы у нас было больше одного ребенка. Не обязательно восемь, но хотя бы двое. И, умоляю (это я к Богу), пусть она будет моногамной, не прячась за “современные взгляды“, которые на самом деле вуалируют похоть. Ну и закончу тем, с чего начинал: ее красота – это пусть уже и не обязательное требование, но хотелось бы, чтобы была приятным бонусом“, – Рома, 31 год.