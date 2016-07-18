Перфекционизм – путь в никуда

Тонкая грань между перфекционизмом и требовательностью к себе определяется разницей в затрачиваемых нами усилиях и удовлетворенности результатом. Если вы испекли умопомрачительно сложный торт, уложили гостей в обморок от восхищения, но в итоге испытываете не радость, а усталость и досаду из-за чуть скособоченной розочки, пора бить тревогу.

«Пытаясь дотянуться до звезд, перфекционисты рискуют повиснуть в воздухе. Они особенно часто страдают от проблем во взаимоотношениях и подвержены расстройствам настроения», – писал 30 лет назад психолог Дэвид Бернс.

Одна барышня, назовем ее Аля, ищет Любви с большой буквы. Аля ходит на свидания регулярно, иногда рассказывает о симпатичных мужчинах, но сразу рвет с ними отношения, как только что-либо идет «не так». Он не сразу ответил на сообщение, значит, она ему не особо интересна. Или он не захотел пойти в театр – наверняка духовно бедный человек, с ним будет скучно. Аля руководствуется чудовищной установкой перфекциониста – или все, или ничего. Пятьдесят оттенков серого между черным и белым – не для нее. Варианты в духе «обсудить», «попробовать что-то изменить», то есть все, что содержит в себе потенциал развития отношений, Алей даже не рассматриваются. Она считает, что лучше сразу все сломать и отправиться на поиски новых, идеальных отношений.

Нет ничего плохого в том, чтобы стремиться к идеалу, проблемой он становится тогда, когда превращается в навязчивую идею. Психолог и исследователь счастья Тал Бен-Шахар называет первых людей, которые естественно стремятся к совершенству, реально оценивая имеющиеся ресурсы и стараясь извлечь из них максимум, оптималистами. И утверждает, что парадокс перфекциониста заключается в том, что обычно он успешен и несчастен одновременно.

Особенность идеалистического восприятия реальности заключается в преувеличении значимости происходящего, завышенных ожиданиях и неразумном требовании совершенства, из чего следует постоянное недовольство происходящим.

Что делать? Для начала признать проблему и на первом этапе просто разрешить себе (и другим) ошибаться. Важно постоянно напоминать себе: то, что ты несовершенен, не значит, что ты недостоин любви, заботы, уважения.

Подробнее о том, как рождается перфекционизм, почему и как нужно с ним бороться – об этом читайте в полной версии статьи в январском номере журнала «Яна».