Исследования показали, что картофель фри полезнее вареного

AdMe.ru стали известны результаты любопытного исследования, авторы которого утверждают, что жареный картофель может быть полезнее вареного — нужно всего лишь соблюдать нехитрые правила его приготовления.

Ученые из Гранадского университета (Испания) провели эксперимент, чтобы выяснить, как различные способы приготовления овощей влияют на содержание в них полифенолов — мощных антиоксидантов, которые снижают риск онкологических заболеваний.

В ходе эксперимента картофель, лук, баклажаны, артишоки и перец варили, тушили и обжаривали на оливковом масле, а затем сравнивали, в каких овощах сохранилось больше всего полезных веществ.

Исследователей ожидал сюрприз: оказалось, что больше всего антиоксидантов сохраняется в овощах, обжаренных на оливковом масле без добавления воды. Дело в том, что при варке полифенолы и прочие вещества из овощей переходят в бульон, а при жарке на оливковом масле они не только сохраняются, но и соединяются с теми, которые содержит само масло.

Поэтому можно сделать вывод о том, что употреблять отварной картофель не так уж и полезно, ведь он потерял большую часть полезных веществ при варке. В то время как картофель фри, приготовленный на качественном оливковом масле, порадует вас своим ярким вкусом и принесет пользу здоровью. Главное — знать во всем меру!