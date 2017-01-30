Она неотразима! В конкурсе «Мисс Вселенная» победила 24-летняя француженка

65-й конкурс красоты «Мисс Вселенная» уже в третий раз проходил в столице Филиппин Маниле. За звание самой красивой девушки состязались 86 представительниц разных стран.

В итоге второе место заняла «Мисс Гаити» Ракель Пелисье, третьей жюри признало «Мисс Колумбия» Андреа Товар.

Ранее сообщалось, что с участницами конкурса «Мисс Вселенная» встретился президент Филиппин Родриго Дутерте, которого ранее неоднократно критиковали за оскорбительные высказывания в адрес женщин.

В 1974 году Филиппины стали первой страной Азии, где прошел конкурс «Мисс Вселенная». Самые красивые девушки планеты также съехались в Манилу в 1994 году. В 2015 году победительницей конкурса стала филиппинка Пиа Вуртцбах.