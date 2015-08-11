Условия в утробе матери влияют на развитие мозга в подростковом возрасте

Ученые следили за монозиготными близнецами (100% общих генов) с рождения до подросткового возраста. Специалисты измерили вес детей при рождении, чтобы оценить, какие факторы влияли на них в утробе матери. Близнецы развиваются в одной внутриутробной среде, поэтому у них много общего. Однако масса тела близнецов при рождении может отличаться.

Так как близнецы имеют 100% общих генов, то разница в весе при рождении должна быть связана с внутриутробными факторами, например, положением плода и доступом к питательным веществам. Предыдущие исследования показали, что по массе тела при рождении можно предсказать, как будет развиваться мозг.

В ходе нового исследования ученые обнаружили: у монозиготных близнецов различия в весе при рождении были связаны с различиями в структуре коры головного мозга. Понятно, что генетические факторы не имели к этому отношения. Специалисты просканировали мозг подгруппе из 52 пар участников, когда те достигли подросткового возраста. Еще ученые собрали образцы ДНК добровольцев.

Исследователи изучили эпигенетические изменения, вызванные механизмами, не затрагивающими нуклеотидную последовательность. Оказалось, близнецы с наиболее существенными различиями в корковой структуре и весе при рождении также имели эпигенетические изменения. То есть, внутриутробная среда продолжает влиять на развитие мозга ребенка даже в подростковом возрасте.