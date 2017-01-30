Понедельник, 30. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Эстонка вошла в топ-пять начинающих дизайнеров мира

Krasotka.ee
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Популярное издание Feamle назвал эстонку Роберту Эйнер одной из пяти лучших начинающих дизайнеров в мире. Feamle пишет, что у эстонского дизайнера игривый уличный стиль.

«На творчество Эйнер влияет славянская вышивка и вязка. Ее ручную работу можно сравнить с качеством высокой моды», - пишет журнал, передает Elu24.

Роберта Эйнер

Также лучшими начинающими дизайнерами 2017 года стали: Moto Guo из Малазии, бренд Aalto из Финляндии, Miuniku из Мумбаи и Sies Marjani из Бруней.

Роберта уже успела поработать с Balmain, Mary Katrantzou и Alexander McQueen. А свой собственный бренд она сознала год назад.

Роберта Эйнер

Девушка родилась в Таллинне, но после девятого класса она переехала в Лондон, где окончила Вестминстерский университет. Сама она характеризует свою коллекцию словами: «young, happy и naive».

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