Эстонка вошла в топ-пять начинающих дизайнеров мира

«На творчество Эйнер влияет славянская вышивка и вязка. Ее ручную работу можно сравнить с качеством высокой моды», - пишет журнал, передает Elu24.

Роберта Эйнер

Также лучшими начинающими дизайнерами 2017 года стали: Moto Guo из Малазии, бренд Aalto из Финляндии, Miuniku из Мумбаи и Sies Marjani из Бруней.

Роберта уже успела поработать с Balmain, Mary Katrantzou и Alexander McQueen. А свой собственный бренд она сознала год назад.

Роберта Эйнер

Девушка родилась в Таллинне, но после девятого класса она переехала в Лондон, где окончила Вестминстерский университет. Сама она характеризует свою коллекцию словами: «young, happy и naive».