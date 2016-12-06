1) Привет. Я считаю тебя потрясающим, но не вижу будущего у наших отношений.

2) Спасибо за свидание. Я много размышляла и не думаю, что мы совместимы. Ничего личного, но, считаю, что должна сказать тебе об этом.

3) Привет, вчера вечером было весело! Но я должна сказать, что не ищу ничего серьезного на данный момент. Я надеюсь, ты поймешь.

4) Я отлично провела время, но, честно говоря, не думаю, что у нас что-то получится, и не вижу смысла встречаться снова.

5) У меня сейчас личные проблемы, и не думаю, что сейчас подходящее время встречаться с кем-то. Надеюсь, ты поймешь.

6) Честно говоря, я не ощутила связи между нами. Думаю, нам лучше попытать счастья с другими партнерами. Удачи!

7) К сожалению, не думаю, что хотела бы видеть тебя снова. Ничего личного, просто у меня нет чувств к тебе. Надеюсь, ты поймешь.

8) Привет. Думаю, ты потрясающий человек, будем дружить? Скоро увидимся.

9) Я разобралась в себе и поняла, что не хочу отношений с кем-либо. Прошу прощения, если подала тебе надежду. Всего наилучшего.

10) Буду честной: я встретила другого. Я считаю тебя удивительным и привлекательным парнем, но собираюсь сосредоточиться на другом.

11) Привет, я очень занята, и сейчас не самое лучшее время для отношений. Не думаю, что у нас что-то выгорит. Желаю счастья.

12) Я не чувствую искры между нами. Было приятно познакомиться, но, думаю, будет лучше, если наши дороги разойдутся.

13) Мне сложно говорить об этом, но у меня нет к тебе чувств. Я хотела бы сказать, что между нами что-то есть, но это была бы неправда. Не думаю, что нам стоит видеться снова.

14) Извини. Я не заинтересована тобой. Надеюсь, так будет лучше для тебя. Прошу прощения, если подала надежду на нечто большее.