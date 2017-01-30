Отправьте своего ребенка в Рим: стартовал кастинг моделей для участия в показах мод

В прошлом сезоне детей из Эстонии уже можно было увидеть на неделях моды в Москве в показах брендов Sol Atelier, Junona, Miki House, Stilnyashka, а сама основательница и директор Star Kids Ирени Эрби вышла на Estet Fashion Week в вечернем платье от Irneste, одного из любимых дизайнеров российских звезд.

/ Star Kids Agency

Новый кастинг объявлен среди детей в возрасте 7-13 лет в Италию для участия в показах Римской недели моды, - Roma Fashion Week - которые пройдут в апреле этого года.

Для заявки необходимо ознакомиться с информацией кастинга на страничке www.starkids.ee, прислать информацию и пять фотографий ребенка, указав контактный номер родителя. Все подходящие кандидатуры будут приглашены на живой кастинг.