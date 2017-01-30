"Мисс Вселенная 2016": интересные факты из биографии Ирис Миттенер

Ирис Миттенар родилась 25 января 1993 года. На момент регистрации на «Мисс Вселенная 2016» девушке было 23 года, а недавно она отпраздновала 24-летие. Пожалуй, лучшим подарком для нее стала победа в конкурсе.

Ирис родилась в семье профессора истории и географии и школьной учительницы. У «Мисс Вселенной 201»6 есть брат, сестра и сводная сестра. Родители Ирис развелись, когда ей было три года.

Мисс Вселенная 2016 окончила школу в Стенворде, где она жила с мамой. После этого вернулась в город, где родилась, Лилль, и начала изучать стоматологию. В будущем победительница планирует стать стоматологом-хирургом. Кроме этого, Ирис увлекается экстремальными видами спорта, любит готовить французские блюда.