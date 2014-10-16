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Не занимайтесь сексом во время менструации, пока не прочтете это!

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Вздутие живота, боли, чудачества ‒ во всем этом виноват ПМС. Если у вас период менструации, то идеальная ночь для вас – устроиться на диване с пледом, есть сладости и смотреть приключения Бриджет Джонс. И хотя секс может быть последним, что будет у вас на уме в это время, нет никакой необходимости исключать его совсем.

Soulpost представляет шесть фактов, о которых вам нужно знать, если вы решили заняться сексом во время критических дней.

Это может улучшить оргазм и облегчить боль

Во время менструации женщины, как правило, возбуждены больше, чем обычно из-за повышенного уровня эстрогена и тестостерона. Есть и другие факторы, которые могут способствовать увеличению удовольствия. Кровь предоставляет дополнительную смазку, которая может улучшить самочувствие и улучшить оргазм. Кроме того, секс способствует расслаблению мышц и, как следствие, снижению болевых ощущений.

Вы все еще можете забеременеть

Если у вас месячные, это не означает, что вы предотвращаете возможность забеременеть. Многие люди думают, что, если у них или их партнерш критические дни, им не нужно беспокоиться о появлении детей или использовании защиты, но это неправильно.

Поскольку сперматозоиды могут жить в организме женщины до 5 дней, они могут попасть на дни вашей овуляции, а некоторые женщины и вовсе кровоточат во время овуляции. Именно поэтому нужно использовать средства контрацепции во время ПМС.

Вы можете подхватить венерическое заболевание

Некоторые источники утверждают, что риск передачи венерических заболеваний может увеличиться во время менструации. Одно из возможных объяснений этого заключается в том, что шейка матки женщины открыта в это время больше, чем обычно. Исследования не подтвердили эту теорию, но, важно помнить, что риск все равно остается. Используйте презерватив во время секса.

Есть простые способы уменьшить приток крови

Если вы брезгуете заниматься сексом, пока вы кровоточите, есть несколько вариантов для минимизации потока крови. Одним из возможных вариантов, поместить тампон перед занятиями сексом, чтобы впитать некоторое количество крови. Но удаление тампона перед половым актом может также привести и к пересыханию вагинальной ткани (и болезненному сексу). Всегда имейте под рукой лубрикант, даже если вы обычно его не используете. НЕ ЗАБУДЬТЕ удалить тампон перед сексом, иначе можете способствовать развитию инфекции.

Также можно использовать женский презерватив, менструальную чашу или диафрагму как безопасный способ останавливать кровоток во время секса.

«Грязный фактор» не должен сдерживать вас

«Грязный фактор» — один из наиболее распространенных барьеров, с которыми люди сталкиваются во время критических дней. Даже если принять меры предосторожности, чтобы уменьшить поток крови, еще можно запачкать простыни. Подложите на постельное белье полотенце или старое одеяло и сосредоточьтесь на вашем обоюдном удовольствии.

Не бойтесь побудить партнера к сексу

Если вы уклонялись от секса во время менструации в прошлом, это не означает, что он под запретом сейчас. Иногда ваш парень может быть против этого, иногда вы, а иногда вы просто боитесь, что он будет возражать. Поговорите со своим партнером и поймите, как он к этому относится, а лучше возьмите инициативу в свои руки и посмотрите, что получится.

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