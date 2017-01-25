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Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.

Яркие 1980-е

Яркий румянец, чистые цвета на веках, глянец на губах, объемные кудри — кричащие бьюти-приметы 80-х вытеснили сдержанные 90-е. Тем не менее цитировать образы Мадонны и Блонди до последней стрелки не стоит — достаточно их слегка переосмыслить. Как это сделать? Посмотрите на фото моделей с показа Chanel.

Эффект влажной кожи

Макияжем без макияжа уже никого не удивишь. И даже королева контуринга Ким Кардашян отважилась прийти на шоу Balenciaga с абсолютно «голым» лицом. Брать равнение на темные круги под глазами, конечно, не советуем, просто приведите кожу к идеальному знаменателю. В весенне-летнем сезоне идеальная значит суперувлажненная, словно лицо только что сбрызнули термальной водой. Правильный эффект, как у моделей Isabel Marant и Giorgio Armani, создадут кремовый хайлайтер и фиксирующий спрей для макияжа.

Smudgy eyes — что бы это ни значило

Вместо классических интенсивных smoky eyes весной входит в моду их облегченная версия — smudgy eye (от англ. — грязные, размазанные). Это значит, что макияж глаз должен выглядеть так, словно весь день вы усердно готовились к вечеринке, всю ночь танцевали, а утром прямиком из клуба отправились по делам. Технически линия подводки должна быть смазанной. Заметив удивленные взгляды, невозмутимо говорите: «Так носят модели на показах Balmain, Altuzarra, Christopher Kane и я».

Крупные блестки

Если у вас еще остались блестки с новогодних каникул, смело пускайте их в дело. Пусть сверкают кончики ресниц, скулы, веки или губы (подходящие образцы для подражания встречались на дефиле Fendy и Shiatzy Chen). Весной можно и нужно быть ослепительной.

Неоновая помада

В прошлом году винно-красная помада не покидала наши губы даже летом. К счастью, в новом сезоне визажисты приготовили кое-что новенькое. Возьмите две самые яркие помады — уж никак не бледнее, чем переспелые ягоды земляники и облепихи. И… дальше делайте с ними что хотите: например, красите верхнюю губу, а другой — нижнюю (см. фото с показа Cushine et Ochs). На тенях и туши в данном случае позволено сэкономить.

Макияж ушей

Зачесанные назад волосы, огромные серьги, массивные заколки у висков — все это способ привлечь внимание к ушам. И правда: если женщина любит именно ушами, то почему не ответить им наконец взаимностью? К примеру, присыпать блестками или покрыть яркой краской, как сделали это визажисты Giamba и Proenza Schouler.

Косы и косички

Если бы в начальной школе нам сказали, что разновидностей кос существует больше, чем сортов конфет в кондитерской, мы вставали бы на час раньше без будильника и просили маму каждый день плести косы по-новому. Теперь же придется проявить изобретательность парикмахеру, ну или справляться самостоятельно. Для романтичного образа выбирайте тонкие богемные косички (Roberto Cavalli) или викторианские (Valentino). Решительно настроенные барышни оценят гибрид кос и пучка (Dior и Gucci). И те, и другие будут правы.

Цветной "френч"

Потратить на маникюр три минуты и собрать сотни лайков в инстаграме? Легко. Отличную идею предложили мастера маникюра, работавшие за кулисами шоу Zang Toi и Creatures of Comfort (кстати, малоизвестные бренды всегда приятно удивляют нейл-артом). Возьмите лак любого цвета, можно не один, и покройте им только свободный край. Быстро + красиво = лайк.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАким кардашьянкруги под глазамимакияжпомадаяркий румянец
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