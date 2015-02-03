Стыдить людей с ожирением вредно для их здоровья

Принято считать, что люди с ожирением ленивы, глупы, непривлекательны, у них нет силы воли и они сами виноваты в том, что у них есть лишний вес. «Представление, что если страдающего ожирением как следует пристыдить, то он похудеет и его здоровье пойдет на поправку, как показало наше исследование, в корне неверно, — отметила ведущий автор исследования Ребекка Перл (Rebecca Pearl). — Когда человека стыдят за его вес, он начинает потреблять больше калорий, чтобы "заесть" стресс, и еще меньше двигаться», пишет Health.mail.ru.

К таким выводам Перл и ее коллеги пришли, проанализировав данные о 159 страдающих ожирением. Большинство участников исследования были женщины. Все участники прошли тестирование на депрессию, а также анкетирование, позволяющее оценить, до какой степени они «примеряют на себя» негативные стереотипы о лишнем весе, например считают себя ленивыми или непривлекательными, насколько падает их самооценка из-за общественного осуждения. Кроме того, участники прошли медицинское обследование, призванное выявить у них наличие метаболического синдрома — комплекса нарушений обмена веществ, свидетельствующего о высоком риске сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. Речь идет о повышенном кровяном давлении, снижении чувствительности тканей к инсулину, нарушении углеводного и липидного обмена и так далее.

Как показал анализ, чем «ближе к сердцу» принимали участники общественное осуждение людей, страдающих ожирением, тем хуже было состояние их здоровья. Так, у тех, кто испытывал наиболее сильный стыд из-за своего лишнего веса, риск метаболического синдрома был в три раза выше, чем у тех, кто не обращал на общественное осуждение внимания.

«Унижение человеческого достоинства других людей из-за их веса приносит им не только душевную боль, но и физические страдания», — подчеркнула Перл, отметив, что с негативными стереотипами по поводу ожирения необходимо бороться, объясняя людям, что в его основе лежат очень сложное сочетание биологических причин и факторов окружающей среды, а не только неправильный образ жизни и слабоволие.

Ранее ученые из Университета Стратклайда в Глазго привели данные исследования, согласно которым женщинам, чей вес даже не превышает нормы, сложно устроиться на работу в опеределнных сферах.