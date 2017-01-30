И в этом видео показана удивительная способность каждой женщины: быть на людях потрясающе красивой и казаться идеальной, а дома становиться простой домохозяйкой, которая собирает волосы в неуклюжий хвостик и ест сладости на ночь. Забавный момент! Кажется, новый мультфильм порадует женскую половину, пишет Ihappymama.ru.
Сравните: как выглядит женщина дома и на светском мероприятии
30. Январь 2017 16:16
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История о Белоснежке не перестает вдохновлять мультипликаторов всего мира. И южнокорейскую компанию «Locus Creative Studios» история о Белоснежке не обошла стороной. В 2017 студия обещает порадовать любителей мультиков новым пародийным альтернативным мультфильмом «Красные туфельки и 7 гномов». Пока точно неизвестно, о чем именно будет этот мультик, но в Сети уже есть тизер к нему.