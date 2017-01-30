Сравните: как выглядит женщина дома и на светском мероприятии

История о Белоснежке не перестает вдохновлять мультипликаторов всего мира. И южнокорейскую компанию «Locus Creative Studios» история о Белоснежке не обошла стороной. В 2017 студия обещает порадовать любителей мультиков новым пародийным альтернативным мультфильмом «Красные туфельки и 7 гномов». Пока точно неизвестно, о чем именно будет этот мультик, но в Сети уже есть тизер к нему.