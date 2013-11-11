Незамужняя женщина в мировой истории: какие странности связаны с образом девушки, у которой нет мужа

Читайте в нашем материале о том, какие странности и суеверия сопровождали одинокую женщину в мировой истории, пишет Хочу.

Жрицы, имеющие особое положение в обществе

Быть незамужней женщиной в Древней Греции было не так уж и плохо, ведь там можно было получить особый социальный статус, обязуясь не вступать в контакт с мужчинами. Девушки, которые принимали решение хранить свою «чистоту» в течение 30 лет, могли стать жрицами богини Весты. Таких женщин называли весталками, и они пользовались большим уважением в обществе. Весталки освобождались от отцовской власти, имели право владеть собственностью, что было редкостью для женщин, и распоряжаться ею по своему усмотрению. Так как особа весталки была неприкосновенна, этим женщинам поручали хранить завещания и прочие ценные документы. В другие обязанности весталок входило поддержание священного огня в храме Весты, соблюдение там чистоты и совершение жертвоприношений. Оскорбившего или обидевшего весталку человека могли приговорить к смертной казни.

Пропуск на Олимпийские игры

Интересно, что у незамужних девушек была еще одна привилегия в Древней Греции. Так, вход на великие Олимпийские игры был закрыт для замужних дам, в то время, как девственницы спокойно могли поглазеть на зрелищные представления. А все потому, что в те времена соревнующееся выходили на арену полностью обнаженными. Видимо, такое зрелище могло сильнее взбудоражить бывалых женщин, хотя утверждение это, конечно, спорное.

Нет мужа? Тогда ты ведьма!

А вот в Европе, в эпоху Позднего Возрождения, когда гуманизм еще не смог победить предубеждения, были самые неспокойные времена для незамужних женщин. Те, кто успел выйти замуж, могли рассчитывать на материальную и социальную защиту, а вот одиночкам приходилось несладко. Женщины, которые не имели мужей или овдовели, были под прицелом у охотников на ведьм, желавших истребить нечисть в их лице. И так как мужская часть населения имела больший процент смертности, а это легко объяснить войнами и эпидемиями болезней, то женщины, не имевшие права голоса, подвергались несправедливым нападкам.

Торт под подушку

Незамужние женщины и суеверия – это отдельная тема, о которой можно говорить часами. С ней связано немало традиций, обрядов и других действий, которые якобы должны помочь девушке найти суженого или склонить его к браку. Одна из самых странных традиций и по сей день существует в Англии. Там после торжественной церемонии бракосочетания принято класть под подушку кусочек свадебного торта, чтобы увидеть суженого во сне. Говорят, что некоторые действительно видели лица будущих супругов, а вот то, что было после сновидения с подушкой и кулинарным изделием, обсуждать не принято.

Проклятие павлина

Одно время перья павлинов стали частью декора, которую хотела заполучить каждая женщина, следившая за модой. Нередко их прикрепляли к нарядам, дополняя образ этой экзотической деталью. Однако в истории Средиземноморья перья павлина были символами неудачи для женщины (перья ассоциировали с демоном Лилит, издевающейся над спящими мужчинами), которая жаждет выйти замуж. И получается, что стремясь украсить себя и свой дом, женщина осознанно отпугивала мужчин от семейного гнезда. Так, по крайней мере, говорят историки, изучавшие символику предметов.