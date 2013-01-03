Одна из таких наставников Софи Месседжер недавно стала свидетелем удивительного появления на свет малыша путем кесаревого сечения. Мама, которую сопровождала Софи, выбрала именно этот метод, и попросила, чтобы ее ребенку не помогали рождаться, чтобы он сделал это сам. И это потрясающе: малыш в самом деле начал сам помогать себе ручкой выбраться из маминого живота, пишет Ihappymama.ru.

Софи выложила в Сеть это видео, и его посмотрели уже почти 3 млн других людей. При этом все активно комментируют такое рождение и делятся собственным опытом. А малыш, вероятно, будет сильным бойцом по жизни!