Понедельник, 30. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English
Видео не для слабонервных!

Удивительное рождение: при кесаревом сечении малыш сам начал выбираться из живота1

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Как известно, в Штатах будущим мамам разрешают самостоятельно выбирать, каким путем они собираются рожать ребенка: естественным или с помощью кесаревого сечения. При этом там в клиниках существуют люди, которые готовят рожениц к этому выбору, рассказывая о всех плюсах и минусах того или иного способа. Такие люди называются childbirth educator (наставники по рождению ребенка).

Одна из таких наставников Софи Месседжер недавно стала свидетелем удивительного появления на свет малыша путем кесаревого сечения. Мама, которую сопровождала Софи, выбрала именно этот метод, и попросила, чтобы ее ребенку не помогали рождаться, чтобы он сделал это сам. И это потрясающе: малыш в самом деле начал сам помогать себе ручкой выбраться из маминого живота, пишет Ihappymama.ru.

Софи выложила в Сеть это видео, и его посмотрели уже почти 3 млн других людей. При этом все активно комментируют такое рождение и делятся собственным опытом. А малыш, вероятно, будет сильным бойцом по жизни!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвидеомалышмамаметод
фэшн
Опрос

А вы сталкивались с проблемами при записи ребенка к семейному врачу?

В опросе приняли участие 465 человек
Пришли новостьПришли фото
Хроника
17:29
Принцы XXI века: богатые и красивые
17:12
Новорожденный помог папе сделать предложение руки и сердца новоиспеченной маме
16:55
Удивительное рождение: при кесаревом сечении малыш сам начал выбираться из живота (1)
16:35
Незамужняя женщина в мировой истории: какие странности связаны с образом девушки, у которой нет мужа
16:16
Сравните: как выглядит женщина дома и на светском мероприятии
15:48
Стыдить людей с ожирением вредно для их здоровья
15:30
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне
15:10
Не занимайтесь сексом во время менструации, пока не прочтете это!
14:41
Сайт знакомств выяснил, где живут самые привлекательные мужчины
14:24
"Мисс Вселенная 2016": интересные факты из биографии Ирис Миттенер
14:08
Видео: пять неожиданных способов использовать клей
13:44
Смотрите: полную девушку раскритиковали за фото в Сети
13:25
Отправьте своего ребенка в Рим: стартовал кастинг моделей для участия в показах мод
13:03
Врачи развенчали один из главных мифов о кофе
12:50
14 сообщений, которые стоит отослать тому, с кем не хотите встречаться (1)
12:41
Эстонка вошла в топ-пять начинающих дизайнеров мира
12:19
Условия в утробе матери влияют на развитие мозга в подростковом возрасте
12:05
Психологи призывают родителей отказаться от кукол Барби
11:44
Сезон гриппа: пять опасных предметов, к которым лучше не прикасаться руками (1)
07:31
Она неотразима! В конкурсе «Мисс Вселенная» победила 24-летняя француженка (1)
Все новости
ФэшнЦеликом

"Мисс Вселенная 2016": интересные факты из биографии Ирис Миттенер

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Стыдить людей с ожирением вредно для их здоровья

Стыдить людей с ожирением вредно для их здоровья

Смотрите: полную девушку раскритиковали за фото в Сети

Смотрите: полную девушку раскритиковали за фото в Сети

Фрукты и овощи защищают женщин от переломов шейки бедра

Фрукты и овощи защищают женщин от переломов шейки бедра

28. янв
Как правильно есть - лежа, сидя или стоя?
Самые читаемые
Сезон гриппа: пять опасных предметов, к которым лучше не прикасаться руками(1)
Удивительное рождение: при кесаревом сечении малыш сам начал выбираться из живота(1)
Врачи развенчали один из главных мифов о кофе
Сайт знакомств выяснил, где живут самые привлекательные мужчины
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне
Топ комментариев
Письмо читательницы в ответ на высказывание о запрете абортов: мы не теплицы для твоей спермы(6)
Беременных британок перестанут называть будущими мамами. И вот почему!(5)
Мнение эстонки: иностранец – ключ к успешной жизни здесь(2)
Страны, где лучше родиться мужчиной(1)
Детям больше нравится проводить время с животными, чем с братьями и сестрами(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
вниманиедевушкаженщинаженщиныингредиентыисследованиеисследованияисследователикофелишний веслюбовьмакияжмужчинамужчиныорганизмотношенияправилопроблемыпродуктыпсихологребенокрезультатысостояниеспециалистыученыеэксперты
LimonЦеликом
Соцсети потешаются: почему Мелания Трамп изменилась в лице, танцуя с военнослужащим? (фото и видео)

Соцсети потешаются: почему Мелания Трамп изменилась в лице, танцуя с военнослужащим? (фото и видео)

Фотоновость: Таави Рыйвас вернется в родные пенаты! Мы в шоке от того, как выглядит дом детства экс-премьера

Фотоновость: Таави Рыйвас вернется в родные пенаты! Мы в шоке от того, как выглядит дом детства экс-премьера (2)

Стало известно, кто выступит на самом жарком фестивале этого лета Weekend!

Стало известно, кто выступит на самом жарком фестивале этого лета Weekend!

17:23
Ребенок пинал девушку ногой в автобусе. То, что сделал проходящий мимо парень, стало маме наукой
16:59
Галерея: смотрите, как эффектно в Таллинне Китайский новый год встречали
16:27
Эксклюзив на Limon.ee: читайте невероятно точный гороскоп на февраль для всех от знаменитого таролога!
16:12
Уговоры впустую! Чего никогда не сделают разные знаки Зодиака
Rus.Postimees.eeЦеликом
Мужчина, вытащивший утопающего около Горхолла: люди котов в интернете спасают, а тут – человек

Мужчина, вытащивший утопающего около Горхолла: люди котов в интернете спасают, а тут – человек

Новый генсек Партии реформ не вступит в должность

Новый генсек Партии реформ не вступит в должность

Убийство в Палдиски: в Таллинне предстал перед судом несовершеннолетний

Убийство в Палдиски: в Таллинне предстал перед судом несовершеннолетний

17:32
Внимание, розыск! Пропал 37-летний Сергей
17:10
Миграционный указ Трампа повлиял на порядок выдачи виз россиянам (1)
17:04
США оценят способность России и Китая пережить ядерный удар
17:01
Apple лишает пользователей возможности проверки iPhone на кражу
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: почему нельзя следить за передвижениями поездов в режиме реального времени?

Вопрос читателя: почему нельзя следить за передвижениями поездов в режиме реального времени?

Клиентов Elektrilevi ожидает снижение цен

Клиентов Elektrilevi ожидает снижение цен (1)

Вопрос читателя: законно ли требовать на катке ИД-карту в залог?

Вопрос читателя: законно ли требовать на катке ИД-карту в залог?

07:44
Человек, продающий ароматы для магазинов, рассказал, как запахи побуждают нас тратить больше
Погода
В начале февраля ожидается переменчивая погода

В начале февраля ожидается переменчивая погода

Последний день января будет облачным, но без существенных осадков

Последний день января будет облачным, но без существенных осадков

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees