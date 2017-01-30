Новорожденный помог папе сделать предложение руки и сердца новоиспеченной маме

14 января у молодой пары Дерика и Сьюзан путем кесаревого сечения родился сынок. Пока мама отходила от родов и приходила в себя, Дерик попросил врачей на некоторое время забрать малыша в другую палату, чтобы переодеть его в бодик с надписью: «Мамочка, ты выйдешь за моего папу?», а на его крошечный пальчик Дерик надел колечко. Когда малыша занесли в палату к Сьюзен, она была еще счастливее, чем несколько минут назад, когда впервые увидела сына. Это очень трогательно, пишет Ihappymama.ru.