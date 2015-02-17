Что добавлять в ванну, чтобы сделать процедуру полезной: шесть рецептов для красоты и здоровья

1. Ванна с медом

Ванна с медом прекрасно увлажняет, смягчает и успокаивает кожу. Особенно советуем делать такие ванны тем, у кого сухая кожа. Для того, чтобы приготовить ванну с медом, налейте одну чашку жидкого меда пока заполняете водой ванну. Мед также можно смешивать с сухим молоком.

2. Ванна с молоком

Если хотите побороть стресс, принимайте молочные ванны! Ванна с молоком прекрасно расслабляет, а также великолепно увлажняет и питает кожу. Для ее приготовления нужно развести 1-2 литра молока в теплой воде, добавить 3 ч. л. меда и 1,5 стакана морской соли. Гарантируем, ваша кожа станет нежной, как у младенца!

3. Ванна с кофе

Если хотите приготовить антистрессовую и тонизирующую ванну, добавьте в нее кофе! Кофе также повышает тонус и эластичность кожи. Для того, чтобы ванна стала полезной и не навредила вам, обязательно используйте молотый кофе (не растворимый). Самый простой рецепт – добавить в теплую ванну чашку крепкого кофе без сахара и пару капель апельсинового масла, передает Хочу.

4. Ванна с мятой

Ванна с мятой оказывает лечебный эффект: помогает бороться со стрессом и бессонницей, а также эффективно ослабляет головную боль. Принимать травяные ванны лучше всего на очищенную кожу, чтобы дать возможность травам оказать максимальный благоприятный эффект на ваш организм. Для приготовления мятной ванны поместите 5 ст. л. измельченных листьев мяты в марлевый мешочек, и повесьте его на кран так, чтобы горячая вода протекала через него. Или залейте кипятком 5 ст. л. мяты, настаивайте 30 минут, процедите и вылейте настой в ванну.

5. Ванна с корицей

Теплая ванна с корицей полезна для профилактики простудных заболеваний. Корица омолаживает, тонизирует и освежает кожу, а также эффективна для профилактики целлюлита. Для приготовления ванны нужно заварить 1-2 палочки корицы (можете использовать порошок) в чашке горячей воды, дать ей настояться и вылить в ванну. Корица хорошо разогревает тело, поэтому такую ванну стоит принимать не больше 10 минут.

6. Имбирная ванна

Ванна с имбирем полезна при простудных заболеваниях: она помогает ускорить процесс кровоснабжения, благодаря чему весь организм разогревается изнутри. Также ванна с имбирем помогает расслабить мышцы, что весьма полезно для тех, кто постоянно тренируется. Чтобы приготовить имбирную ванну, достаточно натереть на терке корень имбиря, залить его горячей водой, настоять в течение 15 минут и добавить в ванну. После принятия ванн обязательно тепло одеться (особенно если вы простужены).

Чтобы перенять все полезные свойства от таких ванн, нужно ее принимать при температуре 37-40 градусов и не более 20 минут.

Мы поделились с вами лучшими рецептами полезных ванн. Достаточно принимать их раз в неделю, чтобы побаловать себя и заодно принести организму максимальную пользу!