Психолог объяснила, как уберечь ребенка от педофила

"Мы просим людей, вне зависимости от их возраста, чтобы они передали полиции информацию об изображенном на фото мужчине и его деяниях," — сказал службы защиты детей Пыхьяской префектуры Реймо Райвет. Полиция просит людей, располагающих информаций о возможных преступлениях, совершенных изображенным на фото мужчиной, позвонить на номер 112.

Ведущие программы «Твой вечер» задали два вопросу психологу Оксане Пеэтсалу:

- Существуют ли какие-то способы уберечь ребенка от преступных действий посторонних взрослых людей?

- Многие дети скрывают, что с ними совершили преступные действия. Есть ли какой-то способ - какие-то признаки, по которым можно понять, что с ребенком что-то сделали?

Смотрите!