Наряд Иванки Трамп за $4000 сравнили с одеждой мигрантов

Иванка Трамп активно пользуется социальными сетями и регулярно делится с подписчиками снимками своих нарядов. 29 января дочь Дональда Трампа разместила на своей страничке фотографию, которая стала поводом для критики со стороны интернет-пользователей.

На совместном снимке с мужем Иванка одета в платье оттенка металлик от Carolina Herrera за $4000. Недавнее подписание Трампом указа о депортации иммигрантов и неприлично высокая стоимость наряда его дочери спровоцировали волну критики в Сети.

Пользователи Twitter опубликовали коллаж, совместив фотографии Иванки в Carolina Herrera и неизвестной девочки-беженки, одетой в спасательное термоодеяло из фольги.

Пост сопровождала подпись «Who wore it better?» («На ком сидит лучше?» — Прим. ред.).

Конечно, при желании пользователи Сети могли бы осудить любой наряд Иванки Трамп, ведь противники президента США рады лишний раз его задеть, нередко переходя на личности представителей его семьи.

Но если по-честному, то у модных экспертов вряд ли должны быть вопросы к Иванке Трамп (как, впрочем, и к ее мачехе Мелании).

Это платье Carolina Herrera — идеально, а цвет металлик как никогда в тренде.