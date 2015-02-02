Понедельник, 30. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Любовный гороскоп на неделю

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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На этой неделе отношения влюбленных развиваются по привычному сценарию. Знакам Огня проще, чем обычно удаются важные и давно запланированные дела, а знаки Воды, напротив, могут быть инертны. Знакам Воздуха стоит больше внимания уделять мелочам, а знаки Земли отлично видят картину в целом.

Овен

21 марта – 20 апреля

На этой неделе вы и ваш партнер впервые за долгое время можете ощутить настоящую близость, которая вами в какой-то степени даже немного забыта. Постарайтесь сохранить и продлить это ощущение как можно дольше, это, безусловно, пойдет на пользу вашим взаимоотношениям.

На этой неделе знакомства могут стать по-настоящему особенными, поэтому старайтесь чаще выбираться в свет.

Телец

21 апреля – 21 мая

Неделя пройдет без особых перемен, и в какой-то момент вы можете немного заскучать. Ваш партнер при этом, наоборот, может испытывать чувство облегчения и освобождения от рутины, поэтому вам сейчас крайне важно соблюдать баланс в отношениях.

На этой неделе вы с легкостью заводите знакомства, но возможностей для продолжения общения будет не так уж и много.

Близнецы

22 мая – 21 июня

На этой неделе вы и ваш партнер с энтузиазмом воспринимаете все новое и любые вызовы судьбы вам сейчас по плечу, если вы будете действовать сообща. Постарайтесь сконцентрироваться в первую очередь на том, что важно вам обоим, тогда успех на данном поприще вам гарантирован.

На этой неделе знакомства вполне могут стать знаковыми, главное, правильно расставить акценты и общаться с нужными людьми.

Рак

22 июня – 23 июля

На этой неделе вы и ваш партнер не всегда будете на одной волне, что может вставлять палки в колеса вам обоим. Старайтесь чаще откровенно разговаривать друг с другом, тогда вы сможете урегулировать многие вопросы в ваших отношениях и направить их в нужное русло.

На этой неделе знакомства не всегда могут развиваться по тому сценарию, который вы в своей голове развили, так что будьте готовы к неожиданностям.

Лев

24 июля – 23 августа

На этой неделе вы пребываете в чудесном настроении и готовы почти на любые авантюры. Очень важно, чтобы ваш любимый человек разделял ваше настроение, иначе в какой-то момент может сложиться ситуация, в которой вы попросту потеряете общий язык, что повлечет за собой ненужные ссоры.

На этой неделе вы открыты всему новому и знакомства даются легко, чаще ищите общения.

Дева

24 августа – 21 сентября

На этой неделе вы и ваш партнер действуете как сплоченная команда, поэтому вас ждет много приятных новостей и маленьких побед. Постарайтесь найти возможность и для отдыха, иначе вы можете немного перетрудиться, что вызовет ненужное раздражение.

На этой неделе вам приятно и комфортно общаться с новыми людьми, поэтому знакомства не заставят себя ждать.

Весы

22 сентября – 23 октября

На этой неделе ваш партнер может неожиданно для вас занять оборонительную позицию, которая на ваш взгляд будет совершенно ненужной и бесполезной. Однако постарайтесь поставить себя на его место и понять причины его поведения, тогда сложных ситуаций в отношениях удастся избежать.

На этой неделе знакомства не всегда будут теплыми и продолжительными, но в ваших руках изменить курс общения.

Скорпион

24 октября – 22 ноября

На этой неделе вы и ваш партнер не всегда вовремя будете реагировать на внешние обстоятельства, что может привести к нехватке времени на общение друг с другом. Выходные станут отличной возможностью наверстать упущенные моменты.

На этой неделе на знакомства вряд ли будет достаточно времени, лучше поддерживать отношения со старыми знакомыми.

Стрелец

23 ноября – 21 декабря

На этой неделе ваш партнер все чаще берет инициативу на себя. Если раньше вы были в восторге от подобного, то сейчас вам хочется самостоятельно принимать решения в вашей паре. Постарайтесь сконцентрироваться на достижении компромиссов, и это время пройдет без особых приключений.

На этой неделе кавалеры могут быть особенно настойчивы, и от знакомств фактически не будет отбоя.

Козерог

22 декабря – 19 января

На этой неделе вы и ваш партнер с легкостью находите общий язык и двигаетесь в одном направлении. Это сплотит вас и непременно поможет преодолеть возможные трудности, которые на вашем пути могут возникнуть в определенный момент.

На этой неделе вы сами вполне готовы заводить знакомства и развивать общение с интересными вам людьми без дополнительной поддержки.

Водолей

20 января – 19 февраля

На этой неделе вам стоит особое внимание уделить вашему партнеру. Скорее всего, в последнее время у вас было не так много возможностей для общения друг с другом и сейчас самое время налаживать связь и укреплять ваши отношения.

На этой неделе знакомства вполне могут перерасти во что-то серьезное, так что не теряйте времени даром.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

На этой неделе отношения с партнером могут перейти на качественно новый уровень, поэтому старайтесь чаще находить возможность для новых совместных занятий и давно запланированных дел. Это непременно сблизит вас и подарит возможность для дополнительного развития.

На этой неделе знакомства будут воодушевлять и дарить большой простор для дальнейшего развития как общего, так и вашего личного.

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