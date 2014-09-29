Как заботиться о коже ребенка в мороз

Главные враги кожи

Речь идет о морозе, пронзительном ветре, снегопаде. На холоде у деток могут обветриться губки, стать сухими щечки, появиться раздражения и высыпания. Но все это вовсе необязательно. Зимой важно постараться исключить все, что может провоцировать раздражение и сухость кожи.

Хорошо увлажнять зимой кожу малыша натуральными средствами (например, маслом пшеничных зародышей).

Защита для кожи ребенка

Если зима – морозная, очень важно не допустить обморожения. Помни: его первый симптом – это легкое покалывание – ребенок его может сам не заметить.

Если есть шелушение на коже – намажь обмороженное место специальным детским кремом.

Советы:

При зуде на руках и щечках – сделай масляной компресс. Зимой пригодятся средства по уходу за кожей, содержащие вазелин, ланолин, пантенол.

Если же ты решила намазать щечки малышу перед прогулкой, сделай это за полчаса до выхода.Вернувшись домой с улицы – протри кожу ребенка отваром календулы или ромашки и нанеси на личико тонкий слой детского крема.

Чтобы кожа крошки не пересыхала – всячески увлажняй воздух дома. Можешь использовать для этих целей мокрое полотенце, положенное на батарее или увлажнитель воздуха. Такое дополнительное увлажнение уменьшит вероятность пересыхания детской кожи и снизит сам риск возникновения неприятных хлопот.

Хорошо также смазать губки ребенка гигиенической помадой. Помни: ее обволакивающая структура легко защитит твоего сына или дочку от болезненных трещинок на губах.

Зимой важно позаботиться и о том, чтобы ребенок хорошо спал и кушал, а также – получал витамины. Тогда все прогулки будут крошке только в радость.