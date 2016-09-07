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Что такое фитоэстрогены и почему они необходимы женскому организму

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Ты наверняка слышала о таких женских гормонах, как эстроген и прогестерон. В мужском организме они также присутствуют, но в значительно меньших количествах.

Эстрогены отвечают за женские половые признаки, которые проявляются, начиная с полового созревания, и до наступления менопаузы. Помимо влияния на развитие и рост молочных желез или появление менструации, эти гормоны предотвращают потерю кальция, участвуют в метаболизме жиров, а также в производстве коллагена, необходимого для поддержания упругости кожи.

Эстроген вырабатывается в больших количествах яичниками и надпочечниками в период полового созревания. Уровень эстрогенов, как правило, сохраняется более или менее стабильным до наступления менопаузы, после чего происходит спад.

Фитоэстрогены – это химические соединения, которые содержатся в пище растительного происхождения. Другими словами – эстрогены натурального происхождения. Эти природные вещества имеют схожее с эстрогенами воздействие на женский организм.

Функции фитоэстрогенов:

    Помогают уменьшить симптомы менопаузы (снижается интенсивность приливов).

    Снижают уровень “плохого холестерина“.

    Предотвращают сердечно-сосудистые заболевания.

    Обладают антиоксидантным действием и помогают задержать старение клеток.

В каких продуктах содержатся фитоэстрогены:

    Орехи и семена.

    Соя и производные продукты (соевое молоко, тофу).

    Чечевица, фасоль, горох.

    Финики, курага, чернослив, персик, гранат, клубника, черника, малина, тыква, брокколи, шпинат капуста, укроп и лук.

    Зеленый чай.

    Различные душистые травы, например, чабрец, шалфей, фенхель.

    Оливковое масло.

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