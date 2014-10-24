Как понять, что вы влюбились в бабника

Он хочет видеть тебя только после наступления темноты

Вечерний ужин при свечах – отличная идея, но, если мужчина зовет вас на свидание исключительно вечером, он, вероятно, рассчитывает только на одно – секс с вами, пишет Soulpost.ru.

Он пишет вам романтические сообщения в 2 часа ночи

«Сладкие» тексты, которые он посылает вам поздно ночью, означают либо то, что он в стельку пьян и только поэтому думает о вас, либо же, что он надеется побудить вас приехать к нему.

Он игнорирует вас, когда находится в кругу своих друзей

Нам всем необходимо время для друзей, и иногда мы забываем о других людях, окружающих нас, но, если эти «другие» люди – ваша девушка, значит вы просто не считаете ее таковой.

Он красуется перед вашими подругами

Недалекие мужчины думают, что демонстрация себя — хороший способ привлечь противоположный пол. Если он делает это перед вашими подругами – вы нарвались на бабника.

Он слишком много извиняется

Это мило, когда парень говорит «извини» за то, что вел себя как придурок. Но если он делает это все время, он просто пытается удержать вас рядом с собой до тех пор, пока ему не надоест.

Он меняется через несколько недель

Романтичные ухаживания, цветы, конфеты, нежные SMS заставляют вас таять в первую неделю вашего знакомства. Он делает все, чтобы показать, насколько вы ему нравитесь. А после конфетно-букетного периода он вдруг отдаляется. И вы позволяете ему это, потому что начало знакомства было таким прекрасным. Вы предоставляете ему свободу и бегаете за ним, лелея надежду, что его нежное отношение к вам вернется. Не тешьтесь иллюзиями, он просто бабник и великий манипулятор.