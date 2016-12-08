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Топ-семь признаков одержимости здоровым питанием

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Когда мы говорим о пищевых расстройствах, там часто думаем про анорексию и булимию. Однако человек может иметь одержимость здоровым питанием или орторексию, которая разрушительна для психики, и о главных ее признаках рассказали эксперты.

Вы непрерывно считаете калории. Какие бы продукты питания не находились перед вами, прежде чем употреблять их вы считаете общее количество полученных калорий. Это одна из разновидностей одержимости здоровым питанием, которая разрушительна для психики, передает Medikforum.ru.

Вы теряетесь в продуктовых магазинах. Обилие разнообразных продуктов питания на полках супермаркета может вызвать состояние легкой потерянности. Вы начинаете мучительно соображать, какие продукты являются органическими, а какие нет, какие яйца и масло допустимы, а какие вредны. Перед нами классический симптом орторексии.

Вы предпочитаете питаться в одиночку. Друзья и родственники никак не могут оценить вашу одержимость здоровым питанием. Вот почему вы предпочитаете не принимать пищу в компании других людей, которые просто не достойны сидеть с вами за одним столом.

Для вас важнее польза, но не вкус. Жертвам орторексии нет никакого дела до вкуса приготовленных продуктов питания, для них основным приоритетом является их польза для здоровья. Если шпинат делает вас счастливым, а шоколад погружает в тоску, хотя всё должно быть с точностью до наоборот, то у вас явная одержимость здоровым питанием.

Мысли о еде вызывают состояние тревоги. Вообще-то размышления о том, что вы скоро сядете за обеденный стол, должны вызывать улыбку и приятные эмоции, но не тревогу. Однако у орторексиков часто возникает беспокойство о том, насколько полезными будут блюда, которые они могут приобрести в столовой, кафе или ресторане.

Вы не даете себе никаких поблажек. Даже самая жесткая диета иногда подразумевает разгрузочные дни, в которые человек может побаловать себя шоколадным тортом или сэндвичем. Однако страдающие от орторексии люди никогда не позволяют себе расслабляться.

Ваша самооценка зависит от продуктов питания. Орторексики полагают, что употребление чистых органических продуктов делает их более хорошими людьми в духовном плане. Если вы испытываете подобные иллюзии, то у вас явно имеется данное расстройство.

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