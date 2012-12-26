Почему нельзя ходить по магазинам с мужчиной

Модные журналы и женские сайты вот-вот треснут от статей вроде «десять предметов гардероба, которые отпугивают мужчин», «15 моделей платьев, которые помогут вам попасть на второе свидание», «мужчины рассказали о том, что их раздражает во внешнем виде женщин». Какая-то абстрактная группа мужчин учит женщин одеваться. Спасибо за заботу, но, пожалуй, не надо.

Не так давно увидела сцену в магазине: девушка примеряет вещи, а ее спутник комментирует выбор. Классическое платье-футляр черного цвета — скучно (на какое веселье он рассчитывал? мне не очень понятно, модная свободная блуза из денима, подчеркивающая хрупкую фигуру, — неженственно. Какая еще одежда попала в немилость, я не знаю, потому что ушла. В отличие от прекрасной незнакомки, по магазинам я уже очень давно хожу одна, и мужчину не возьму с собой ни при каких обстоятельствах.

Один раз в жизни я повелась на козни «модного» эксперта в лице уже бывшего молодого человека и больше на эту удочку не попадусь. Пару лет назад Topshop выпустил коллаборацию с Кейт Мосс, и я жаждала заполучить несколько вещей из коллекции. Среди объектов был топ, расшитый бисером.

В магазине молодой человек бросил унылый взгляд на топ и заныл так, как не ныл никогда в жизни: «Он некрасивый, он тебе не идет, он странный, почему бы тебе не посмотреть другие варианты, что ты в нем нашла, с чем будешь носить, прислушайся ко мне, я мужчина и знаю, в чем девушка выглядит хорошо».

Самые идиотские аргументы из всех возможных. Но после его тирады я и правда не купила этот несчастный звездный топ, о чем все еще жалею. Эта ситуация научила меня одному: модных критиков-бойфрендов надо ставить на место.

Дело в том, что мужчины и женщины очень по-разному смотрят на одни и те же вещи. Например, мужчина не способен оценить один конкретный предмет гардероба.

Мой молодой человек — знатный модник, и иногда я отправляю ему фото своих заказов в интернете. Увидев крупные серьги или металлизированную юбку на белом фоне, он кривится и говорит, что ему не нравится. Но стоит этой вещи появиться в компании с определенным свитером, обувью или сумкой, мнение меняется в корне. Поверьте, это не единичный пример.

Покажите своей половинке какую-то непростую в обращении вещь и спросите, с чем ее стоит скомбинировать. В ответ увидите несчастные, полные тоски глаза.

Казалось бы, зачем лезть в сферу, далекую от тебя и твоих интересов? Я никогда не смогу настроить пианино или починить компьютер и, мягко говоря, будет странно, если бестолковая я начну давать советы людям, которые что-то в этом смыслят. Меж тем, далекие от моды мужчины лезут, советуют, запрещают и критикуют.

Если предложить среднестатистическому мужчине выступить стилистом своей девушки, то с вероятностью 100% он попытается создать эдакое сахарное безе.

Нежное, воздушное, не нуждающееся в дамской комнате и не ругающееся ни при каких обстоятельствах. По второму сценарию он придумает образ роковой тигрицы: тесное платье, каблуки, декольте. Все, как мы любим (на самом деле нет). Я ни в коем случае не хочу обобщать: кому-то нравятся и девушки в трениках, и любительницы ретрошика, и поклонницы черных платьев в готическом стиле. Но усредненная картинка будет именно такой: фея или вульгарная фея.

Мужчинам все равно, почему бренд Vetements и новая «некрасивая» эстетика сегодня на пике популярности, они желают видеть свою спутницу не в кроссовках, а в туфлях, в их сознании женская мода и красота — ленточки, цветочки, звездочки и приталенные силуэты. Все, что в эту картину мира не вписывается, как правило, вызывает отторжение и непонимание. Что ж, и такое мнение имеет право на существование, но лично я не буду снимать кроссовки и любимые ботинки, потому что они могут «отпугнуть мужчин». Мне это безразлично.

У моей подруги очень большая грудь, длинные ноги и тонкая талия. Она намеренно не носит подчеркнуто сексуальные вещи, которые вроде как одобряют мужчины. Почему? Потому что ей неприятно излишнее внимание, она чувствует себя дискомфортно, ее раздражают свист, причмокивания и прочая уличная какофония.

При этом она одевается очень круто, по-прежнему приковывает взгляды, но свои красивые формы предпочитает скрывать за свободными рубашками и объемными куртками. Эта закрытость частенько становится поводом для споров с моими друзьями мужского пола. Они искренне недоумевают, зачем такую красоту прятать, и выдвигают свое видение того, как должна выглядеть настоящая женщина.

Значит ли это, что стоит покинуть мир идеальных богинь красоты навсегда и выйти на тропу войны, размахивая безразмерными худи? Нет! Но окончательный выбор должны делать лишь вы, а не ваш партнер. Вам действительно необходим совет мужчины при выборе платья, сами не справитесь никак? Мне совершенно неясно, чем мне может помочь человек, который и платья не носит, и за женской модой не следит.

В некотором роде мода (равно как и красота) — чуть ли не единственное творчество, доступное абсолютно всем. Если вы не поете, не танцуете, не рисуете, не состоите в драмкружке, а душа требует какой-то творческой самореализации, на помощь приходят вещи, с которыми можно играть, как с конструктором. Не лишайте себя такой радости.

Бесспорно, необходимо идти на компромиссы. Собственно, в этом и заключаются любые здоровые отношения. Будь то друзья, родственники, мужья и жены, мы жертвуем чем-то ради друг друга, если отношения и правда имеют ценность.

К тому же, есть немало примеров утонченных, стильных мужчин, к которым и правда хочется прислушаться. Одно дело — человек не понимает разницы между кардиганом и водолазкой, с другой — одевается так, что выглядит, как звезда Pitti Uomo. Чувствуете разницу?

Но глупый, упрямый диктат давите на корню. Когда мужчине важны вы, а не образ из юбки и босоножек, он и не подумает сделать замечание, если вдруг вы захотите пойти куда-то не в платье и, прости господи, туфлях на каблуках, а в свободных джинсах и рубашке.