Бывают такие моменты, когда тебе хочется, раскрыв руки для объятий, а уста − для поцелуя, бесконечно рассказывать любимому о своих пламенных чувствах к нему. И для этого вовсе не обязательно ждать какого-то праздника, можно создать его самой.

Но День святого Валентина 14 февраля − особый праздник, в который просто невозможно умолчать о своей любви. Главное, помни, что бы ты ни решила подарить парню на День святого Валентина, в твоем поступке важен не сам подарок, его цена и размеры, а внимание.

Что подарить парню на День святого Валентина, если ты знаешь о его желании

Это самый простой вариант решения вопроса. Идешь и покупаешь (заказываешь, готовишь, сочиняешь) этот самый подарок для любимого. Но далеко не всегда все так просто и разрешимо. Любовь не ищет легких путей, ее иногда следует распалять и завоевывать.

Что подарить парню на День святого Валентина, если его мечты тебе неизвестны

В таком случае тебе придется балансировать на грани полезности подарка и его оригинальности. И чаще всего стрелка склоняется в сторону первого. Оригинальным может быть сувенир, но он вскоре будет поставлен на полку или отправлен в ящик стола. А вот полезная вещь прослужит долго, и память о тебе вызовет самую приятную.

Итак, к таким подаркам парню на 14 февраля относятся:

Экипировка и аксессуары для рыбалки или охоты.

Спортивный инвентарь или одежда.

Одежда, белье, аксессуары − если ты точно знаешь, что это вещь нужная, а размер подходящий.

Средства по уходу и парфюмерия − обязательно угадай со вкусом любимого и убедись в отсутствии аллергии.

Билеты на спортивные мероприятия, концерты, абонемент в спортзал.

Хенд-мейд − и не стоит ограничиваться открыткой или поделкой: свяжи и подари шапку, шарфик, сшей чехол для кресла и т.д.

Элитные алкогольные напитки и/или соответствующая посуда − эффектные бокалы, стопки, графины.

Съедобные подарки − особенно приготовленные собственноручно и с любовью.