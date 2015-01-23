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В Сети провели анонимный опрос о причинах измен: вот результат

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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На портале Whisper запустили анонимный опрос, в рамках которого посетители ресурса рассказали о причинах, которые побуждают их изменять своим партнерам. Всего было опубликовано более тысячи ответов.

Некоторые пользователи сразу же заявили, что им нравится изменять, а обманывать своих партнеров доставляет истинное удовольствие.

«Я не могу перестать изменять. Я обожаю это. Это доставляет наслаждение и заставляет меня чувствовать себя живым», — заявил один из них.

«Я не могу прекратить изменять своей девушке. Это так плохо, но с другой стороны — так хорошо», — добавил анонимный юзер.

Другие же объяснили свое поведение, аргументировав его сложившимися жизненными обстоятельствами. «Честно говоря, я вообще не хочу состоять ни в каких отношениях. Но сейчас у меня нелегкая финансовая ситуация. Я изменяю постоянно, чтобы хоть как-то развеселить себя», — отметил один из пользователей.

В итоге среди причин оказались безответная любовь, страх одиночества, нехватка сексуальных взаимоотношений, повышенное внимание других людей и даже просто веселье.

Несмотря на это, большинство пользователей признались, что не могут адекватно объяснить причину своих поступков. «Я пристрастился к изменам. Я люблю свою жену, мы вместе уже более пяти лет. Я не знаю, что со мной не так», — сокрушался один юзер.

«Я изменозависима. Я надеялась, что это закончится после свадьбы, но не вышло. У меня было ощущение, что меня заставляют быть счастливой, но я совсем не такая», — поддержала его анонимная посетительница Whisper.

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