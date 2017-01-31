Как мириться с мужчиной в зависимости от его знака Зодиака

Овен

Темпераментным и упрямым мужчинам-Овнам довольно сложно первым пойти на примирение и признать свою неправоту, поэтому вам придется взять себя в руки и изобразить покорность, даже если в споре его доводы звучали не совсем убедительно. Кроме того, представители этого знака очень любят чувствовать себя нужными и всезнающими, так что отличным поводом для окончания ссоры может послужить ваша просьба о помощи, причем это может касаться даже банальных бытовых вопросов вроде замены перегоревшей лампочки, пишет Trulylove.ru.

Телец

Эмоциональные Тельцы очень легко выходят из себя, поэтому прежде, чем начать мириться со своим мужчиной, дайте ему возможность остыть. Если вы чувствуете, что он уже немного отошел от конфликтной ситуации, просто начните общаться с ним как ни в чем не бывало. В том случае, если Телец поймет, что вел себя не совсем достойно, ждите, что он сам подойдет и попросит прощения за свои слова. Если же дела обстоят с точностью до наоборот, то приготовьте своему возлюбленному романтический ужин и приправьте его своими искренними извинениями.

Близнецы

Поскольку Близнецы крайне ранимы и обидчивы, не доводите конфликты до точки кипения, так как это может спровоцировать у представителей этого знака затяжную депрессию и апатию. После ссоры постарайтесь окружить его заботой и вниманием — так он быстрее отойдет от случившегося и перестанет зацикливаться на проблеме.

Рак

Лучший способ наладить отношения с Раком — в очередной раз признаться ему в любви. Представители этого знака зодиака, как никто другой, нуждаются в поддержке и безграничной преданности со стороны партнера. И не ждите от мужчин-Раков признания своей вины — им это дается с большим трудом. Единственный шанс доказать ему, что он не прав, — четко объяснить свою позицию, и тогда, возможно, он все же посмотрит на ситуацию иначе.

Лев

Во время ссоры мужчины-Львы бывают крайне агрессивны. Порой кажется, что они специально подбирают такие фразы, чтобы сделать своей второй половине побольнее. Но, поверьте, это все происходит не со зла. Просто Львы, представители огненной стихии, не всегда могут сдержать свои эмоции. Вместо криков и упреков попробуйте спокойно объяснить ему свою позицию и указать на то, что его оскорбления сильно задевают ваше самолюбие, а так как для Львов крайне важно быть защитниками своей второй половины, он сделает все, чтобы сгладить конфликт.

Дева

Ссора по пустякам с представителями этого знака практически невозможна, так как мужчины-Девы обычно не придают особого значения мелким бытовым конфликтам. Но если вы все же стали ругаться со своим возлюбленным, значит, этому есть очень веская причина. Скорее всего, ваш избранник уже давно недоволен сложившейся ситуацией, но решился заговорить о ней только сейчас. Постарайтесь проявить терпение и выслушать все его претензии, а затем покорно с ними согласиться. Только так вы сможете избежать дальнейшего развития конфликта.

Весы

Каждая ссора для весов — это целая трагедия, поэтому они будут до последнего сдерживать лавину обвинений в адрес своего партнера. Но если конфликт все же произошел, постарайтесь просто искренне извиниться перед своей второй половиной, особенно если вы были не совсем правы. Ведь для представителя этого знака любое недопонимание — повод задуматься, насколько эти отношения ему нужны и подходят ли они под его представление об идеальной паре.

Скорпион

Мужчины-Скорпионы обладают отличной памятью, поэтому не удивляйтесь, если во время ссоры он припомнит вам прошлые «заслуги». Единственный способ заставить представителя этого знака успокоиться — полностью признать свою вину и убедить его в том, что вы никогда больше не будете предъявлять ему претензий.

Стрелец

Представители этого знака никогда не злятся всерьез. Да, они могут высказывать свое негодование, но точно не будут метить своему партнеру в самое сердце колкими обвинениями. Кроме того, мужчины-Стрельцы всегда готовы вступить в конструктивный диалог, выслушать свою вторую половину и признать ошибку. Правда, не факт, что в данном случае они поступят так, как хотелось бы вам. Стрельцы очень ценят свободу и не любят жить по чьей-то указке.

Козерог

В конфликтах с козерогами важно сразу определить, кто прав, а кто виноват. Ведь представитель этого знака готов признавать свою ошибку и первым пойти на примирение. Главное — не торопить его с этим, а дать возможность взвесить все «за» и «против». Если же зачинщиком ссоры стали вы, то единственный шанс вновь вернуть расположение мужчины-Козерога — планомерно доказать словами и поступками свою безграничную любовь.

Водолей

Не ждите от мужчин-Водолеев первого шага, после ссоры он будет слишком погружен в свои переживания, чтобы думать о примирении. Дайте ему немного подумать и «повариться» в сложившейся ситуации, а затем возьмите инициативу в свои руки и устройте незабываемое романтическое свидание для своего возлюбленного. Так как единственное, что может вывести водолея из состояния апатии, — новые положительные эмоции.

Рыбы

Представителям этого знака после конфликта необходимо какое-то время побыть в одиночестве. Дайте ему такую возможность и не навязывайтесь с разборками. Но как только вы почувствуете, что ваш партнер начал остывать, не пренебрегайте комплиментами и словами одобрения в его адрес, поскольку Рыбам очень важно видеть восхищение в глазах возлюбленной. Глядишь, и конфликт решиться сам собой.