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Ужасные факты об изменах, мужчинах и сексе, в которые не хочется верить

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Оказывается, счастье является весьма относительным: далеко не всегда те пары, которые вы считаете счастливыми, на самом деле являются таковыми.

Существует множество исследований, результаты которых заставляют задуматься. Увы, статистика не врет, пишет Trulylove.ru.

Мужчины, которые изменяют, счастливее в браке

Если ваш партнер вполне доволен вашими отношениями, это еще не гарантирует его верность. По данным университета Рутгерса, 56% женатых мужчин, которые изменяют своим женам, уверенно назвали себя счастливыми.

Пары в крепких отношениях чаще ругаются

Счастливые пары скандалят примерно раз в неделю. Университет штата Флорида обнаружил, что партнеры, которые не хранят секретов друг от друга и все говорят напрямую, оказываются счастливее в долгосрочной перспективе. Только не перестарайтесь!

Бездетные пары счастливее в отношениях

Пока родители нервничают из-за детей и постоянно недосыпают ночами, Открытый университет Великобритании обнаружил, что бездетные пары наслаждаются жизнью и романтикой гораздо дольше. Ученые объясняют это тем, что в отсутствии детей люди больше времени уделяют работе над своими отношениями.

Ранний секс приводит к быстрому расставанию

Считается, что самые счастливые пары наиболее сексуально активны. Конечно, заниматься сексом здорово, но спешить не стоит: исследователи из Корнельского университета опросили около 600 пар и выяснили, что чем быстрее с момента знакомства люди вступали в сексуальные отношения, тем меньше они были вместе.

Выставлять напоказ свои отношения в соцсетях — значит испортить их

Все, кто жить не может без публикации совместных селфи и соответствующих обновлений статуса в социальных сетях, будьте осторожны! Согласно исследованию «Фейсбук», в котором приняли участие 1,3 миллиона пользователей, люди с «официальным» статусом отношений расстаются гораздо чаще.

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