Ужасные факты об изменах, мужчинах и сексе, в которые не хочется верить

Существует множество исследований, результаты которых заставляют задуматься. Увы, статистика не врет, пишет Trulylove.ru.

Мужчины, которые изменяют, счастливее в браке

Если ваш партнер вполне доволен вашими отношениями, это еще не гарантирует его верность. По данным университета Рутгерса, 56% женатых мужчин, которые изменяют своим женам, уверенно назвали себя счастливыми.

Пары в крепких отношениях чаще ругаются

Счастливые пары скандалят примерно раз в неделю. Университет штата Флорида обнаружил, что партнеры, которые не хранят секретов друг от друга и все говорят напрямую, оказываются счастливее в долгосрочной перспективе. Только не перестарайтесь!

Бездетные пары счастливее в отношениях

Пока родители нервничают из-за детей и постоянно недосыпают ночами, Открытый университет Великобритании обнаружил, что бездетные пары наслаждаются жизнью и романтикой гораздо дольше. Ученые объясняют это тем, что в отсутствии детей люди больше времени уделяют работе над своими отношениями.

Ранний секс приводит к быстрому расставанию

Считается, что самые счастливые пары наиболее сексуально активны. Конечно, заниматься сексом здорово, но спешить не стоит: исследователи из Корнельского университета опросили около 600 пар и выяснили, что чем быстрее с момента знакомства люди вступали в сексуальные отношения, тем меньше они были вместе.

Выставлять напоказ свои отношения в соцсетях — значит испортить их

Все, кто жить не может без публикации совместных селфи и соответствующих обновлений статуса в социальных сетях, будьте осторожны! Согласно исследованию «Фейсбук», в котором приняли участие 1,3 миллиона пользователей, люди с «официальным» статусом отношений расстаются гораздо чаще.