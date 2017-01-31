Десять моментов в ceкcуальной жизни, на которые мужчинам наплевать

Звуки и стоны

Вы прижимаетесь друг к другу разгоряченными влажными телами, и вдруг раздается неприличный звук. Без паники! Это так же естественно, как шум мотора в машине. Для любимого ты никогда не будете слишком громкой. Можете визжать, рычать, хрипеть и фыркать (однако до сходства с гиеной лучше не доходить) — ему точно понравится, а соседи уж как-нибудь потерпят, пишет Trulylove.ru.

Ваши параметры

Когда вы, едва раздевшись, соберетесь прятаться под одеяло (надеясь, что кавалер не успеет разглядеть несимметричную грудь и неровности на бедрах), притормози! В глазах бойфренда не установлены увеличительные линзы, и он не заметит целлюлит, пока вы сами его не продемонстрируете. И знаете, его больше увлекает занятие любовью, чем рассматривание складок на вашем животе.

Его бывшие

Вы грешите тем, что сравниваете себя с его прошлыми пассиями и неизбежно комплексуете, ведь вы не обладаете акробатической гибкостью Лены и кулинарными талантами Маши. Да, возможно, ваша предшественница устраивала феерические приватные танцы и готовила ужин из десяти блюд, но в комплекте к этому шли ежедневные допросы и истерики. Не забывайте: бывшие становятся бывшими не без причины.

Неопытность

Техника минeтa, конечно, волнует мужчину, но в меру. Пока вы не скручиваете его достоинство на манер отжима полотенца, он будет всем доволен.

Нежелание глотать cпepmу

Это как с мacтypбaциeй — нормально, если вы это делаете, и нет ничего страшного в обратном (только не заявляйте об отказе с нескрываемой брезгливостью). Просто знайте: он от вас этого не требует.

Ваши фантазии

Хотите, чтобы он был плохим парнем, наказывающим отважную полицейскую? Долой скромность! Делитесь идеями, он только обрадуется!

Использование cмaзки

Некоторые считают, что необходимость применять смазку — женский недостаток, неспособность справиться естественным путем. И зря! Ведь со смазкой ceкc становится только лучше: вы, он и лубрикант — отличная база для прекрасной прелюдии. Кроме того, это льстит мужскому эго: «Ого! Я настолько хорош, что ей требуется подкрепление».

Лицо в момент оргазма

Да, иногда высшая степень экстаза может выглядеть так, будто вы вот-вот чихнете, разрыдаетеся или лопнете от напряжения. Но, во-первых, ваш партнер в подобной ситуации выглядит не менее странно. А во-вторых, лицо девушки, достигшей пика наслаждения, невероятно возбуждает по определению. Все получилось, а это значит, что он — бог секса!

Зона бикини

Кому-то нравится пробираться сквозь заросли интимной шевелюры, другие обожают«взлетные полосы», а кое-кто предпочитает «полное разоблачение». Угадать получается не всегда. К тому же вы не обязаны круглосуточно быть в боевой готовности, и парни относятся к этому с пониманием.

Нижнее белье из разных комплектов

Нижнее белье он запомнит, только если ваши трусики похожи на панталоны. Низ и верх от разных комплектов — вовсе не повод переживать!