Вторник, 31. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Дизайнер Элис Рой рассказала, как Мелания Трамп выбирает наряды

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

В то время как многие дизайнеры отказываются одевать Меланию Трамп из-за резких политических высказываний ее мужа, многие чтут это за честь. Элис Рой – не только дизайнер, который успешно работает с Меланией более десяти лет, но и ее подруга.

Каждый до единого наряд Мелании Трамп – это творение в том числе и первой леди. Дело в том, что Мелания принимает участие в создании каждого туалета, который носит. По словам Элис Рой, у Мелании безупречный исключительный стиль. И ее наряд на инаугурации ошеломил многих.

Элис отмечает, что Мелания умудряется всегда найти золотую середину. С одной стороны, наряды, созданные с ее участием, очень простые, имеют прямые силуэты и выполнены из благородных тканей. С другой стороны, Мелания умеет придумать что-то такое, чтобы ни один ее костюм или платье не выглядели по-простецки. И каждый выход первой леди - это овации со стороны модного сообщества, что бы там они ни говорили про политику Трампа.

Также Элис отметила, что с Меланией очень просто работать. Они никогда не спорят. Госпожа Трамп умеет настолько четко объяснить свое видение наряда, настолько прекрасно представляет, что должно получиться, что никогда не приходится ничего переделывать – все получается идеально с первого раза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдизайнеркостюмнаряднарядытрамп
фэшн
Пришли новостьПришли фото
Хроника
16:13
Пять способов заставить малыша пошевелиться в животе
15:49
Три главные ошибки русских женщин, которые мешают им выглядеть красиво и стильно
15:41
Девушка умерла после того, как врачи 14 раз ошиблись с диагнозом
15:32
Дизайнер Элис Рой рассказала, как Мелания Трамп выбирает наряды
15:15
Десять моментов в ceкcуальной жизни, на которые мужчинам наплевать
15:11
Ты даже представить не можешь, как мужчины убивают своих жен
14:46
Ужасные факты об изменах, мужчинах и сексе, в которые не хочется верить
14:28
Как мириться с мужчиной в зависимости от его знака Зодиака
14:11
Справится любая: легкий, но эффектный маникюр
14:08
Жена нашла в спальне трусики незнакомки. Ее рассказ об этом рассмешил Facebook!
13:53
В Сети провели анонимный опрос о причинах измен: вот результат
13:40
Что подарить парню на День святого Валентина
13:13
Почему нельзя ходить по магазинам с мужчиной
12:58
Топ-семь признаков одержимости здоровым питанием
12:49
Эксперты рассказали, сколько есть хлеба
12:18
Как понять, что вы влюбились в бабника
10:22
Когда в следующий раз пойдете в магазин, запомните: эти продукты покупать нельзя! (2)
09:33
Что такое фитоэстрогены и почему они необходимы женскому организму
08:27
Как заботиться о коже ребенка в мороз
19:45
Любовный гороскоп на неделю
Все новости
ФэшнЦеликом
Три главные ошибки русских женщин, которые мешают им выглядеть красиво и стильно

Три главные ошибки русских женщин, которые мешают им выглядеть красиво и стильно

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Топ-семь признаков одержимости здоровым питанием

Топ-семь признаков одержимости здоровым питанием

Эксперты рассказали, сколько есть хлеба

Эксперты рассказали, сколько есть хлеба

Что такое фитоэстрогены и почему они необходимы женскому организму

Что такое фитоэстрогены и почему они необходимы женскому организму

30. янв
Стыдить людей с ожирением вредно для их здоровья
Самые читаемые
Когда в следующий раз пойдете в магазин, запомните: эти продукты покупать нельзя!(2)
Жена нашла в спальне трусики незнакомки. Ее рассказ об этом рассмешил Facebook!
В Сети провели анонимный опрос о причинах измен: вот результат
Девушка умерла после того, как врачи 14 раз ошиблись с диагнозом
Десять моментов в ceкcуальной жизни, на которые мужчинам наплевать
Топ комментариев
Письмо читательницы в ответ на высказывание о запрете абортов: мы не теплицы для твоей спермы(6)
Беременных британок перестанут называть будущими мамами. И вот почему!(5)
Мнение эстонки: иностранец – ключ к успешной жизни здесь(2)
Новорожденный помог папе сделать предложение руки и сердца новоиспеченной маме(2)
Вот почему у всех женщин к 30 годам начинают резко расти бедра(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
вниманиедевушкаженщинаженщиныингредиентыисследованиеисследованияисследователилишний веслюбовьмакияжмалышмужчинамужчинынастроениеотношенияотсутствиеправилопроблемыпсихологребенокрезультатысостояниеспециалистыученыеэксперты
LimonЦеликом
Соцсети подняли на смех эмблему украинского «Евровидения-2017» (фото)

Соцсети подняли на смех эмблему украинского «Евровидения-2017» (фото)

Фото: Елена Ваенга засветилась на улочках старого Таллинна

Фото: Елена Ваенга засветилась на улочках старого Таллинна

В Сети появились шокирующие фото борющейся с раком российской певицы

В Сети появились шокирующие фото борющейся с раком российской певицы

16:05
Мэрилин Керро дала нуждающимся в помощи раковым больным невероятный ответ! Такого от ведьмы никто не ожидал (видео)
15:51
Фото: Анна Семенович беременна
15:41
Девушка умерла после того, как врачи 14 раз ошиблись с диагнозом
15:34
Торопись и выиграй билеты на праздничную кинокомедию «Гуляй, Вася!»
Rus.Postimees.eeЦеликом
Из-за военных действий с востока Украины эвакуируют 8000 человек

Из-за военных действий с востока Украины эвакуируют 8000 человек

Медработники не приняли предложения по коллективному договору

Медработники не приняли предложения по коллективному договору

Новой ласнамяэской школе по интересам нашли директора

Новой ласнамяэской школе по интересам нашли директора

16:09
Фото: арабский принц купил билеты в самолет для своих 80 ястребов
16:05
На Украину вернулась война: жители Авдеевки бегут из города
15:59
Антенна раздора: и состоятельные граждане грызутся с соседями
15:59
Вопрос читателя: разумно ли покупать квартиру, находящуюся в совместной собственности?
ВпрокЦеликом
Что делать, если с помощью ИД-карты на ваше имя взяли кредит?

Что делать, если с помощью ИД-карты на ваше имя взяли кредит? (1)

В магазинах Säästumarket ожидаются большие скидки

В магазинах Säästumarket ожидаются большие скидки

Вопрос читателя: почему в поездах Elron нет скидок для учителей?

Вопрос читателя: почему в поездах Elron нет скидок для учителей? (1)

30. янв
В эстонских магазинах продают зараженные опасным вирусом томаты (2)
Погода
Фото: в Австралии ищут дельфина в футболке, которому грозит гибель

Фото: в Австралии ищут дельфина в футболке, которому грозит гибель

Среда порадует жителей Эстонии мягкой погодой

Среда порадует жителей Эстонии мягкой погодой

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees