Дизайнер Элис Рой рассказала, как Мелания Трамп выбирает наряды

Каждый до единого наряд Мелании Трамп – это творение в том числе и первой леди. Дело в том, что Мелания принимает участие в создании каждого туалета, который носит. По словам Элис Рой, у Мелании безупречный исключительный стиль. И ее наряд на инаугурации ошеломил многих.

Элис отмечает, что Мелания умудряется всегда найти золотую середину. С одной стороны, наряды, созданные с ее участием, очень простые, имеют прямые силуэты и выполнены из благородных тканей. С другой стороны, Мелания умеет придумать что-то такое, чтобы ни один ее костюм или платье не выглядели по-простецки. И каждый выход первой леди - это овации со стороны модного сообщества, что бы там они ни говорили про политику Трампа.

Также Элис отметила, что с Меланией очень просто работать. Они никогда не спорят. Госпожа Трамп умеет настолько четко объяснить свое видение наряда, настолько прекрасно представляет, что должно получиться, что никогда не приходится ничего переделывать – все получается идеально с первого раза.