Три главные ошибки русских женщин, которые мешают им выглядеть красиво и стильно

Александр Васильев выделяет три главные ошибки, которые мешают русским женщинам выглядеть на все сто, сообщает Marketium.ru.

1. Вульгарность и неестественность

Многие женщины ошибочно думают, что слово “стильно” расположено в одном ряду с высокими каблуками и платформой, наращенными волосами, акриловыми ногтями и ярким макияжем. Васильев же считает, что все эти атрибуты придают женщинам дешевый вид. Если переборщить, легко можно превратиться по виду в женщину не самого тяжелого поведения. Словом, излишний тюнинг не красит ни одну барышню, и лучше им не увлекаться.

2. Несоответствие фигуре

Почему-то многие женщины выбирают одежду не по фигуре. Пышные дамы любят облачиться в узкие блузы, обтягивающие лосины, бюстгальтер на 2–3 размера меньше. А худышки, наоборот, злоупотребляют слишком свободными одеяниями, которые скрывают не только талию, но и вообще все на свете.

3. Несоответствие возрасту

Некоторые дамы при выборе одежды совсем забывают, сколько им лет. Безусловно, женщина прекрасна в любом возрасте, но это не значит, что в 50 лет стоит увлекаться экстремальными мини-юбками, короткими топами и другими предметами одежды, которые предпочитают подростки. В любом возрасте можно красиво одеваться, и важно уметь стареть с достоинством.